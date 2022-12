Grčku je zahvatio val nasilnih prosvjeda nakon što je policija upucala romskog tinejdžera. Bježao je jer nije platio račun od 20 eura.

U drugom po veličini grčkom gradu izbili su nasilni prosvjedi nakon što je policija upucala 16-godišnjeg Roma nakon što je navodno ulio gorivo na benzinskoj crpki i odvezao se ne plativši. Račun koji nije podmirio iznosio je 20 eura, kasnije je objavljeno.

Tinejdžer se nalazi na bolnićkom liječenju u Solunu, a stanje mu je kritično. Policajac koji ga je s dva hica upucao u glavu je uhićen i suspendiran, ali to nije bilo dovoljno da spriječi demonstracije, prenosi DW.

Oko 1500 ljudi sudjelovalo je u ponedjeljak navečer u prosvjednoj šetnji koju su organizirale ljevičarske i anarhističke skupine u središtu Soluna. Neki su razbijali trgovine i bacali molotovljeve koktele na policiju, koja je odgovorila suzavcem i šok granatama. Marš je završio bez izvješća o uhićenjima ili ozlijeđenima.

Protests have started in Athens Exarchiea for the 16-year-old boy who was shot by the police in Thessaloniki. #16χρονος #Θεσσαλονικη #ρομα #antireport pic.twitter.com/8hHrx6aFBQ