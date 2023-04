Zatvorena su birališta u Crnoj Gori, a 540 tisuća stanovnika s pravom glasa bira u drugom krugu predsjedničkih izbora. Stižu prvi rezultati, 49 posto je obrađenih uzoraka te prema njima Jakov Milatović ima 60,6 posto glasova, a Milo Đukanović 39,4 posto.

Izborni stožer Jakova Milatovića proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori.

Prema prvim neslužbenim rezultatima, Đukanović je doživio veliki poraz. Kandidat za predsjednika Milo Đukanović osvojio je 39.4 posto glasova, dok je Jakov Milatović osvojio 60.6 posto glasova, pokazuju preliminarni rezultati na osnovu 35.7 posto obrađenog uzorka, podaci su Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Kandidat za predsjednika Milo Đukanović osvojio je 39.7 posto glasova, dok je Jakov Milatović osvojio 60.3 posto glasova, pokazuju preliminarni rezultati na osnovu 46.8 posto obrađenog uzorka, podaci su Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Nakon tri desetljeća što premijerskih, što predsjedničkih mandata, Milo Đukanović na biralištu staložen i miran. Građansku dužnost obavio je u društvu supruge, uz pratnju brojnih novinarskih ekipa.

"Mislim da je ovo dobar trenutak, početni trenutak da Crna Gora najavi svoj povratak na put europskog razvoja. Vjerujem da će rezultati izbora dati za pravo takvom očekivanju", poručio je Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista.

S druge strane 25 godina mlađi, bivši ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović. Očito uzbuđen, jer je na biralište stigao bez osobne iskaznice. Morao se vratiti kući, pa tek onda ispuniti glasački listić. U javnom nastupu, samouvjeren.

"Ja sam apsolutno siguran u pobjedu. Vi znate da je u odnosu na prvi krug razlika čini mi se iznad 70 tisuća glasova", rekao je tijekom dana Milatović.

Odaziv jako dobar. Do 15 sati gotovo 50 posto. Građani su podijeljenog mišljenja.

"Želim za ovu mlađu generaciju promjenu. Dosta je bilo, 30 godina, pa da je iz kuće ne bi glasao za Đukanovića", rekao je jedan od građana dok je drugi kratko poručio "Želim da pobijedi Milo Đukanović". No, neki su ipak i dalje neodlučni "Ne znam što bih vam rekla. Živi se dobro s jedne strane, ali imamo velike podjele u društvu, velike razlike."

Za mnoge Crnogorce to je krivnja aktualnog predsjednika, kojeg se godinama proziva za korupciju i klijentelizam. U njegovu protukandidatu vide nadu u promjenu, iako ga kritičari optužuju da je obični populist s podrškom Srpske pravoslavne crkve.

"Jedino kome je možda u interesu da kreira incidente, to je sadašnji predsjednik države. Ukoliko dođe do incidenata, znajte od koga dolaze", jasan je bio Milatović.

"Podignuto je malo tenzija, više nego što treba. Vjerujem da će to sve ostati pod kontrolom", rekao je Đukanović, a na izjavu Milatovića kratko je poručio "Naravno, kao što vidite svakom svojom izjavom, uključujući i ovu koju upravo slušate, baš podižem tenzije".

Iz Podgorice javila se reporterka Dnevnika Nove TV, Paula Klaić Saulačić.

"Dan je protekao vrlo mirno, nije bilo većih problema, tek uobičajena kršenja izbornih pravila, tj. izborne šutnje. Birači su bili iznimno motivirani izlaznost do 19 sati bila je čak 67 posto, bila je motivirana i takozvana crnogorska dijaspora. Ovih dana ovdje su slijetali zrakoplovi iz Luxembourga, dolazile su kolone vozila, autobusa, a vidjeti ćemo kome će to na kraju donijeti prednost."

"Birališta se zatvaraju u 20 sati, a već oko 21 sat mogli bi se znati prvi preliminarni rezultati. Tijesna je ovo borba. Analitičari kažu da je teško uopće predvidjeti što bi moglo biti. Neki ipak daju laganu prednost Milatoviću, no u isto vrijeme Đukanovića se ipak nikad ne može otpisati. Crnogorci su vrlo motivirani, svatko iz svojih razloga. Neki su mi danas rekli pa da im je i brat i obitelj i iz vlastite kuće, za Đukanovića nakon 30 i nešto godina ne žele više glasovati, ne žele ga na vlasti i kažu da je došao njegov kraj", rekla je Klaić Saulčić.

"S druge strane neki će pak glasovati isključivo za njega kako bi spriječiti da na vlast dođe Milatović kojeg se usko povezuje uz prosrpske stranke i Srpsku pravoslavnu Crkvu. Javno ga je podržao i Šešelj, no Milatović se ogradio od toga. Neki pak vjeruju da će on kao mlad, obrazovan čovjek donijeti boljitak Crnoj Gori. Kako god vidjet ćemo kakvi će rezultati biti i vidjeti ćemo koji je to put koji bira Crna Gora. Ovi izbori biti će dobra uvertira u izbore koji Crnogorce čekaju u lipnju, a to su oni parlamentarni", zaključila je Klaić Saulčić.

Prve rezultate prokomentirao je i predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik koji je već čestitao Milatoviću na svojem Twitter profilu.

Честитам @JakovMilatovic избор за предсједника Црне Горе. Надам се да ће Црну Гору водити путем напретка и просперитета и да ћемо у духу добросусједских односа успјешно сарађивати на корист грађана и Црне Горе и Републике Српске. — Милорад Додик (@MiloradDodik) April 2, 2023