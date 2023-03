Bivši grčki ministar financija Yanis Varoufakis napadnut je u Ateni u petak navečer.

Trebala je to biti mirna večer za bivšeg grčkog ministra financija Yanisa Varoufakisa. U restoranu u Ateni u petak je večerao s članovima Pokreta demokracije u Europi 2025 (DIEM25).

Nakon večere kada je prišao ljudima koji su ga vrijeđali kako bi s njima razgovarao, napadnut je i u napadu mu je slomljen nos te je zbog prijeloma završio u bolnici.



Njegova stranka MeRA 25 situaciju je opisala kao ''drzak fašistički napad nasilnika provokatora''.



Glasnogovornik grčke Vlade Yiannis Economou osudio je incident, piše ANSA: ''U našoj demokraciji nema mjesta za maltretiranje i ne postoji tolerancija na bilo koji oblik nasilja. Grčka policija će učiniti sve što je potrebno da odgovorne privede pravdi''.



O incidentu se oglasila i stranka bivšeg ministra. Tvrde da su ga napadači divljački tukli i sve snimali.



''Ne bojimo se, nećemo se povući i nećemo se uplašiti pred zastrašivanjem. MeRA25 i DiEM25 će nastaviti suočavanje s lažima i govoriti u ime običnih ljudi u Grčkoj'', poručili su u priopćenju.

A short while ago, @yanisvaroufakis was the victim of a cowardly attack at an Athens restaurant while with DiEM25 members from all over Europe. https://t.co/EAV6WjT5LU — DiEM25 (@DiEM_25) March 10, 2023

Napadači su Varoufakisu navodno vikali: ''Izađi, kopile, ti koji si potpisao memorandume'' - što bi bilo vezano uz potpisivanje paketa pomoći s Trojkom, a na to se referirao i Varoufakis u svojoj objavi na Twitteru u kojoj je, između ostalog, i posebno zahvalio osoblju bolnice na iskazanoj medicinskoj skrbi.



''Hvala vam svima na solidarnosti. Molimo vas da ostanemo usredotočeni: Žalimo za 57 žrtava privatizacije željeznice. Podržavamo spontane skupove mladih, najveću nadu koja može promijeniti Grčku. Vidimo se na demonstracijama!''

Osvrnuvši se na napadače, napisao je: ''Nisu bili anarhisti, ljevičari, komunisti niti pripadnici bilo kojeg pokreta. Bili su (i izgledali tako) lupeži koji su se nevješto pozvali na laž da sam ja odgovoran za prodaju Trojci. Nećemo dopustiti da nas dijele. Naprijed!''

Thank U to our Greek NHS staff for treating me. Thank U all for your solidarity. Let us please stay focused: We are mourning the 57 victims of rail privatisation. We support the spontaneous youth rallies, the greatest hope that Greece can change. See you at the demonstrations 1/2 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 11, 2023

By they bye: They were not anarchists, leftists, communists or members of any movement. Thugs for hire they were (and looked it) who clumsily invoked the lie that I sold out to the troika. We shall not let them divide us. Onwards! 2/2 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) March 11, 2023

U skupini koja je napala bivšeg grčkog ministra financija bilo je 20-ak ljudi, piše greekcitytimes. Navodno su ga prvo gurnuli pa ošamarili, a onda svalili na tlo i udarali. Bio je bez policijske zaštite u tom trenutku.

A nije to prvi put da je napadnut. Štoviše, i prije osam godina na istom tom mjestu bio je žrtva napada, a tada je bio sa svojom suprugom Danae Stratou.

Grupa od 40-ak ljudi prekrivenih lica ušla je tada u restoran i gađala ih bocom vode te mu vikala da napusti prostor. Varufakisa je u tom trenutku spasila gsupruga zakrilivši ga.



On je i tada izašao ispred restorana jer je želio razgovarati s njima. ''Nakon 15 minuta napetih, ali nenasilnih razgovora duhovi su se smirili", rekao je Varufakis tada te je potom sa suprugom sjeo na svoj motocikl i odvezao se kući.