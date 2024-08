VIDEO/FOTO Napadač u Njemačkoj nožem ubadao ljude u vrat i pobjegao: "Čim sam vidio pjevača s čudnim izrazom lica, znao sam da nešto nije u redu, a onda..."

Tri osobe su ubijene, a nekoliko ih je teško ozlijeđeno u napadu nožem u gradu Solingenu na zapadu Njemačke, objavila je policija. Napad se dogodio tijekom festivala u središtu grada u petak navečer, a u tijeku je velika potraga za napadačem, koji je pobjegao.

Muškarac je nasumično izbo prolaznike, piše Bild, a u tijeku je velika potraga i policijski helikopteri viđeni su kako lete iznad grada, koji je slavio 650 godina od osnutka.Solingen se nalazi u saveznoj njemačkoj državi Sjeverna Rajna-Westphalia. Radi se o najnapučenijoj državi na granici s Nizozemskom.

Gradske vlasti zamolile su ljude da napuste područje Fronhofa, sajmenog tga gdje su nastupali glazbeni bendovi, jer je policija postavila sigurnosne kordone, nakon napada oko 22 sata po lokalnom vremenu.



Ekipe hitne pomoći odmah su bile na mjestu događa i zbrinjavale ozlijeđene, a policija je angažirala 40 taktičkih vozila Snaga za specijalne zadatke u potrazi za osumnjičenim. Ceste su blokirane, a stanovnici su zamoljeni da ostanu u kućama dok policajci provode potragu.



Philipp Müller, jedan od organizatora festivala, rekao je da se ekipe hitne pomoći bore za životene koliko ljudi, izvještava list Solinger Tageblatt. "Ljudi su šokirani, ali su mirno napustili trg", rekao je Mülle, prenosi BBC.



Očevidac Lars Breitzke rekao je novinarima da je znao da nešto nije u redu kada je vidio pjevača na pozornici s čudnim izrazom lica: "A onda je jedna osoba pala samo metar od mene."

