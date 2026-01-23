Užas u europskoj zemlji: Došli među prosvjednike, bilo je i djece, a onda je uslijedio krvavi napad

Šest osoba je ozlijeđeno, od kojih dvije dvije teško, u napadu nožem tijekom kurdskih demonstracija u Antwerpenu u Belgiji. Četiri osumnjičenika su uhićena i otvorena je istraga za pokušaj ubojstva, dok je prosvjed planiran za petak otkazan iz poštovanja prema žrtvama.

Žrtve su hospitalizirane, a četiri osobe su uhićene, dodao je glasnogovornik, bez mogućnosti da u ovoj fazi potvrdi broj i motive napadača.

Napad se dogodio u ranim večernjim satima u četvrtak ispred Opere u Antwerpenu na sjeveru zemlje, gdje su se održavali prosvjedi.

"Prosvjed se odvijao mirno i bez incidenata. Prisutne su bile mnoge obitelji, žene, mladi i djeca. Dok se skup razilazio, kurdske prosvjednike napala je skupina muškaraca", izvijestilo je NavBel, vijeće kurdskih zajednica u Belgiji, u izjavi koju prenosi belgijski RTL.

Wat begon als een vreedzame betoging pro-Rojava eindigde met 6 gewonden, van wie 2 in levensgevaar. Politie was aanwezig omdat demonstratie was aangevraagd en heeft 4 verdachten opgepakt. De demonstratie op vrijdagavond in Antwerpen is geannuleerd. pic.twitter.com/Ej7nuw7Q5C — Bruno Struys (@brunostruys) January 22, 2026

"Odjednom su izvukli noževe"

"Ovi su se muškarci infiltrirali u prosvjednike i iznenada izvukli noževe", a zatim su počeli neselektivno nožem napadati prosvjednike, rekao je NavBel.

NavBel osuđuje napad "terorističke prirode" usmjeren na kurdsku zajednicu u Antwerpenu, koji su izveli napadači "vođeni ekstremističkim i džihadističkim motivima".

"Jasno je da ovaj napad nije izolirani čin nepotrebnog nasilja, već ciljani napad na zajednicu. Ovo je teroristički čin protiv Kurda. Očekujemo da će belgijska policija i pravosudni sustav to razmotriti i tretirati kao takvo", dodaje Nav Bel.

Policija je priopćila da je pokrenuta istraga zbog pokušaja ubojstva, a ne zbog terorizma.

Glasnogovornik antwerpenske policije Wouter Bruyns rekao je da je u tijeku istraga kako bi se pokušao provjeriti ukupan broj napadača i pronaći svi drugi mogući osumnjičenici.

Pregledavaju se snimke nadzornih kamera s tog područja.

Prosvjed je organiziran u znak podrške sirijskim Kurdima, gdje se Damask obvezao protjerati kurdske borce iz njihove autonomne regije Rojave, uspostavljene na sjeveroistoku zemlje.