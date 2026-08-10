Izvukao pištolj i pucao u vladinog dužnosnika, odmah se javio u emisiju uživo: "Upucao si ga u glavu?"

Naoružani napadač uhićen je nakon što je u ponedjeljak pucao ispred zgrade pokrajinskog ureda vlade, na periferiji glavnog grada Tajlanda. Incident se dogodio samo nekoliko dana nakon što je tinejdžer napravio pokolj u školi u istoj pokrajini.

Bivši tajlandski zastupnik Chalong Reawraeng upucao je lokalnog vladinog dužnosnika i njegova vozača, a zatim se javio u YouTube emisiju i voditelje obavijestio o tome što je učinio. Bivši zastupnik pokrajine Nonthaburi je uhićen, a njegova žrtva je Thongchai Yenprasert, predsjednik je Pokrajinske administrativne organizacije Nonthaburi, piše BBC.

"Dvije su osobe ozlijeđene i prevezene su u bolnicu na liječenje", rekao je general-bojnik Dejrapee Kongdee, zapovjednik policije Nonthaburija.

Former member of Thailand's House of Representatives, Chalong Reawraeng, has shot the PAO President, Pol. Col. Thongchai Yenprasert outside his Government office.



Chalong: "I didn’t intend to do anything, because he’s a good friend of mine, but he didn’t want to talk to me."… — Tony (@TonyL_01) August 10, 2026

Thongchaija je pogodilo nekoliko hitaca, od kojih jedan u vrat, rekao je guverner Chettha Mosikarat. Kasnije je stigla informacija da je Thongchai Yenprasert, bivši policajac koji vodi pokrajinsku administrativnu organizaciju, umro je u bolnici.

Njegov vozač pogođen je u ruku te je na operaciji.

Poziv u emisiju

Chalong je priznao da je izvršio napad u telefonskom pozivu poznatoj političkoj komentatorici, koja je u to vrijeme uživo prenosila događaj na YouTubeu.

Voditeljica, bivša novinarka Anchalee Paireerak, snimljena je kako se javlja na poziv usred programa.

"Nazvat ću te kasnije... Oh, nešto se veliko [dogodilo]? Samo naprijed, što je to?", rekla je.

Oni koji su emisiju pratili u idućim trenucima nisu mogli čuti što Chalong govori, ali se vidi kako šokirana reakcija Anchalee.

"Je li umro? Je li umro? Upucao si ga u glavu? Moraš tamo pričekati policiju. Nemoj nikamo ići", rekla je u nastavku.

Bivši zastupnik je navodno novinarima prilikom uhićenja rekao da je uzrujan što Thongchai nije pristao na uslugu koju je tražio. Policija istražuje motiv napada.

Napadač i žrtva

Navodni strijelac Chalong Reawraeng bio je zastupnik u tri mandata, a posljednji je bio u stranci Pheu Thai. Sedamdesetjednogodišnjak je 1997. godine zaradio nadimak "kobra" - tajlandska aluzija na političara koji ide protiv stranačke linije - kada je glasao za kandidata za premijera iz druge stranke. Kandidirao se za dužnost na posljednjim izborima pod vladajućom strankom Bhumjaithai, ali nije uspio osvojiti mjesto.

Chalongova žrtva, Thongchai Yenprasert (71) je bivši policajac.

Izjava napadača

Chalongu, navodnom napadaču, dopušteno je održati konferenciju za novinare iz policijske postaje u kojoj je pritvoren, piše BBC.

"Rekao sam mu da preuzme odgovornost za ovo. Ako sada nema [novac], možeš platiti u ratama mojoj djeci... Rekao sam mu da sam u nevolji", objasnio je.

"Tada me gurnuo govoreći 'Ne želim razgovarati, ne želim razgovarati'."

Chalong je rekao da je zatim slijedio Thongchaija prema njegovom automobilu.

"Kad sam izvukao pištolj, nisam ga namjeravao upucati. Ali onda je [Thongchaijev vozač] izvukao pištolj i uperio ga u mene, pa sam pucao."

Chalong je rekao da je pomogao Thongchaiju kada se bavio nekretninama i nije imao dovoljno novca. Također je novinarima rekao da je bolestan od 2011. i da se liječi od policitemije, poremećaja krvi povezanog s prekomjernom proizvodnjom crvenih krvnih zrnaca. Toliko je potrošio na liječenje da se morao obratiti Thongchaiju za financijsku pomoć, rekao je Chalong.

Stvari su se od tada pogoršale, prenosi BBC.

Naoružani do zuba

Ova najnovija pucnjava dodatno će potaknuti raspravu o kontroli oružja u Tajlandu, koji ima uvjerljivo najveću stopu posjedovanja oružja u jugoistočnoj Aziji.