Horor na predbožićnoj zabavi: Naoružana banda upala u hotel, ubili 12 ljudi

U pucnjavi na blagdanskoj zabavi ljudi u gradu Salvatierra u meksičkoj državi Guanajuato ubijeno je 12 ljudi, a napad se dogodio u nedjelju u zoru.

Pročitajte i ovo "I kod nas neki zločince drže svecima" Analitičar o Vučićevoj pobjedi: "Morat će progutati jako gorku pilulu za Srbe, a jedan čovjek mu se degutantno ulizuje"

Kako navodi policija, naoružana skupina zapucala je na goste koji su prisustvovali na posadi, tradicionalnoj meksičkoj zabavi koja se održava uoči Božića.

Mexico Christmas party ended in shooting The incident took place in a hotel in the municipality

Salvatierra. A group of gunmen broke into a Christmas party and shot about 12 people. More than 10 partygoers were seriously injured. pic.twitter.com/ETrknn228I