Naoružana banda na motorima upala u školu i odvela više od 280 učenika: To područje kontrolira odcijepljena frakcija Boko Harama

Više od 280 nigerijskih učenika oteto je u sjeverozapadnom gradu Kuriga, kažu dužnosnici. Učenici su bili na okupljalištu oko 8:30 kada su deseci naoružanih napadača na motociklima prošli kroz školu, rekao je jedan svjedok. Odvedeni su učenici u dobi od osam do 15 godina, zajedno s učiteljicom.

Otmičarske bande otele su stotine ljudi posljednjih godina, posebno na sjeverozapadu. Međutim, došlo je do smanjenja masovnih otmica djece tijekom prošle godine, do ovog tjedna, piše BBC.

Incident je potvrdio Uba Sani, guverner države Kaduna, u kojoj je i Kuriga. Rekao je da je 187 učenika nestalo iz državne srednje škole i 125 iz lokalne osnovne škole, ali da ih se 25-ero u međuvremenu vratilo.

With pain in my heart, I visited Kuriga, Chikun Local Government, where bandits kidnapped primary and secondary school pupils and students, to commiserate with members of the community and assure them that all steps are been taken to ensure the safe return of the pupils and… pic.twitter.com/gPMaLEK20m