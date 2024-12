Ideju da Kanada postane 51. američka država novoizabrani američki predsjednik Donald Trump već je iznosio i ranije, a posljednjih dana to mu je, čini se, jedna od omiljenih zabava.

Anketa koju je proveo Institut Leger pokazala je da bi samo 13 posto Kanađana željelo da njihova zemlja postane država SAD-a, no Trump nastavlja po svome.

Svoju ideju iznio je tijekom večere s kanadskim premijerom Justinom Trudeauom krajem studenog i od tada je u porukama na društvenim mrežama u više navrata čelnika kanadske vlade opisao kao guvernera, što je funkcija koja u Sjedinjenim Državama označava čelnika izvršne vlasti federalne države.

Kanadski političari doživjeli su to kao poniženje, čak i prijetnju, od Sjedinjenih Država, no Trumpa to ne dira i nastavio je trolanje pa tako već ima i kandidata za guvernera - Waynea Gretzkyja što smatra, kako je istaknuo, zabavnim.

"Rekao sam - Wayne, zašto se ne kandidiraš za premijera Kanade, koji će uskoro biti poznat kao guverner Kanade – Lako bi pobijedio, ne bi morao ni voditi kampanju", objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Thruth Social, ali i dodao da Gretzkyja to ne zanima.

Legendarni Kanađanin Wayne Gretzky najbolji je NHL hokejaš svih vremena.

Trump je Trudeauu podrugljivo zaželio sretan Božić ponovivši nadimak "guverner" u još jednoj objavi.

Prošli mjesec Trudeau se sastao s Trumpom u Mar-a-Lagu kako bi razgovarali o trgovinskim napetostima, uključujući Trumpovu predloženu carinu od 25 posto na kanadski uvoz. Trudeau je, prema izvješćima, upozorio da bi takva carina uništila kanadsko gospodarstvo, a Trump je navodno odgovorio: "Znači, vaša zemlja ne može preživjeti osim ako ne potkrada SAD u iznosu od 100 milijardi dolara?"

Trudeau, kanadski premijer od 2015. godine, suočava se s rastućim nezadovoljstvom Kanađana zbog visokih troškova života i pogoršanja stambene krize. Pozivi na njegovu ostavku, čak i iz njegove Liberalne stranke, rastu kako se približavaju savezni izbori.

Gretzky je ranije podržavao konzervativne političare, poput bivšeg vođe Progresivnih konzervativaca u Ontariju Patricka Browna tijekom njegove utrke za vodstvo stranke, a kasnije je rekao da uvijek slijedi zahtjeve premijera, bez obzira na političku pripadnost, te je podsjetio da je jednom bio i domaćin ručka za bivšeg liberalnog premijera Pierrea Trudeaua, oca aktualnog premijera.

