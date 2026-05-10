Dodik se oglasio o odlasku Schmidta iz BiH: "Opljačkao je međunarodnu zajednicu, a RS je neuništiva"

Bivši predsjednik Republike Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se nakon što je potvrđena informacija da će visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt napustiti ovu poziciju.

"Christian Schmidt odlazi iz BiH onako kako je u nju i došao - bez legitimiteta, bez odluke Vijeća sigurnosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Svo vrijeme njegovog mandata bilo je jasno da je riječ o čovjeku koji je u BiH boravio i djelovao mimo procedura na kojima bi trebalo počivati međunarodni poredak. Zato je i svaka marka njegove previsoke plaće bila jednako nelegalna kao i odluke koje je pokušavao nametnuti", rekao je Dodik i predložio da sav novac koji je primio i namjeravao primiti tijekom svog mandata, donira u humanitarne svrhe.

"Sigurno postoje ljudi u Federaciji BiH kojima bi time makar nešto korisno učinio, kada je već svoj mandat potrošio na uzaludno dodvoravanje sarajevskoj čaršiji i pokušaje da nanese štetu Republici Srpskoj", dodao je Milorad Dodik.

"U svom nelegalnom mandatu opljačkao je međunarodnu zajednicu i građane zemalja iz kojih je financiran, uzimajući novac na koji nije imao nikakvo pravo. Republika Srpska će pokrenuti odgovarajuće postupke, jer i mi, ali i građani zemalja koje su ga financirale, imamo pravo znati koliku je materijalnu štetu proizvelo njegovo djelovanje. Mnogo je zla pokušao napraviti, ali je na kraju svojim djelovanjem samo potvrdio jednu činjenicu - Republika Srpska je neuništiva" poručio je Dodik.

Podsjećamo, Milorad Dodik je osuđen prema članu Zakona koji je nametnuo upravo visoki predstavnik Christian Schmidt.

Odlazi zbog zahtjeva SAD-a

Njemački medij FAZ tvrdi da su razlozi za ostavku Christiana Schmidta poslovni poslovni interesi obitelji Trump.

"SAD već mjesecima zahtijevaju, na sve agresivniji način, a u posljednje vrijeme očigledno čak i s ultimatumom, kako sugerira Schmidtova reakcija, da on odmah podnese ostavku. Washington navodno želi postaviti nasljednika kojim je lakše upravljati", piše FAZ, a prenosi Klix.

Ovaj medij američke pritiske na Schmidta povezuje i s lobiranjem iz Republike Srpske, a podsjećaju da su Amerikanci u listopadu 2025. godine bez objašnjenja ukinuli sankcije Miloradu Dodiku i njegovim suradnicima. Vjeruju da je dio tog paketa, osim povlačenja spornih zakona iz NSRS-a, bilo i to da Dodik, koji uobičajeno blokira američke projekte u BiH, ne smije blokirati izgradnju Južne plinske interkonekcije.

"Tvrdnja da mu je Washington obećao zauzvrat da će se riješiti njegovog 'zakletog neprijatelja' Schmidta, kojeg Dodik i njegovi moskovski pokrovitelji ocrnjuju kao 'Gauleitera', ne može se dokazati. Ali 'pod postojećim okolnostima', kako je jedan izvor rekao, to je sve samo ne puka spekulacija", piše FAZ.

U tekstu se navodi i da američkom tvrtkom AAFS koja gradi plinovod, a za koju navode da je nepoznata čak i stručnjacima iz te industrije, upravljaju biznismeni bliski obitelji Trump. Dodaju i kako oni žele izgraditi plinovod od terminala za ukapljeni prirodni plin na hrvatskoj obali, pa sve do Bosne, a njime bi tekao američki plin.