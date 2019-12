Konzervativci Borisa Johnsona uvjerljivi su pobjednici parlamentarnih izbora u Ujedinjenom Kraljevstvu. Osvojili su 364 zastupnička mjesta, što je njihova najsnažnija većina još od vremena Margaret Thatcher. Johnson će sada u parlamentu imati i više nego dovoljno ruku kako bi usvojio sporazum o razdruživanju s Europskom unijom i realizirao Brexit 31. siječnja.

Rezultati britanskih izbora iščekivali su se i u Bruxellesu, odakle je britanske izbore pratila reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Alvir.

''Svi čestitaju Borisu Johnsonu na pobjedi i ističu da je ovime konačno razriješena situacija oko Brexita. Brexit je neizbježan i on će se dogoditi 31. siječnja. Međutim, to ne znači da će se time cijela saga oko Brexita zaista i završiti jer sada slijedi nova faza, a to je početak pregovora o budućim odnosima Europske unije i Velike Britanije, i to o svim aspektima tih odnosa – od trgovine, ribarstva, sigurnosti, zaštite podataka i tako dalje. Rok za to jer prosinac sljedeće godine – vrlo kratko i vrlo ambiciozno.

I sam Brexit i početak pregovora o odnosima EU-a i Velike Britanije dogodit će se tijekom hrvatskog predsjedanja koje počinje 1. siječnja 2020. Godine, s obzirom na to da je održan posljednji summit pod finskim predsjedanjem. Hrvatski premijer susreo se s finskom premijerkom, koja je prije nekoliko dana preuzela dužnost. Tom je prigodom ona Plenkoviću poklonila antistresnu snježnu kuglu kako bi se što lakše nosio s izazovima koje donosi hrvatsko predsjedanje Europskim vijećem'', izvijestila je iz Bruxellesa Katarina Alvir.

