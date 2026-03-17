Nakon Bennua i asteroid Ryugu otkriva sve građevne blokove života u Sunčevu sustavu

Molekularni sastavni dijelovi života možda su rašireniji nego što se prije mislilo, pokazuje novo otkriće pronađeno u uzorcima s asteroida Ryugu.

Nedavna analiza uzoraka s Ryugua identificirala je svih pet kanonskih nukleobaza koje čine RNK i DNK: adenin, citozin, gvanin, timin i uracil. Time se potvrđuje ranije otkriće iz uzoraka s asteroida Bennu, što asteroid Ryugu čini drugim ugljično bogatim asteroidom, koji sadrži potpuni set nukleobaza potrebnih za razvoj života kakvog poznajemo.

"Otkrivanje različitih nukleobaza u materijalima asteroida i meteorita pokazuje njihovu široku prisutnost u Sunčevom sustavu i potvrđuje hipotezu da su ugljični asteroidi pridonijeli prebiotičkom kemijskom inventaru ranog Zemljinog života", piše tim znanstvenika predvođen biogeokemičarkom Toshiki Koga iz Japanske agencije za znanost o moru i Zemlji, u svojem radu koji je objavljen u časopisu Nature Astronomy i koji prenosi portal Science Alert.

Nukleobaze su ključne za pohranu i prijenos genetskih informacija te čine temelj DNK i RNK. Razumijevanje njihove količine i podrijetla na ranoj Zemlji ključno je i za otkrivanje početaka života na našem planetu. Ugljično bogati asteroidi poput Ryugua i Bennua sadrže raznovrsne organske molekule nastale u najranijim fazama Sunčevog sustava, čineći ih tako potencijalnim izvorima građevnih blokova života.

Svemirske misije koje su dostavile netaknute uzorke asteroida za analizu su japanska misija Hayabusa2, koja je vratila materijal s Ryugua i NASA-ina misija OSIRIS-REx, koja je vratila uzorke s Bennua. Prvotno je Ryugu sadržavao samo uracil, dok je Bennu već pokazivao svih pet nukleobaza. Spomenuta nova studija, međutim, potvrdila je da dva odvojena uzorka s Ryugua sadrže kompletan set nukleobaza.

Znanstvenici su usporedili sastav nukleobaza Ryugua s Bennuom i dva druga meteorita, Murchisonom i Orgueilom. Purini (adenin i gvanin) i pirimidini (citozin, timin, uracil) raspodijeljeni su različito u uzorcima s tih nebeskih tijela: Ryugu je imao približno jednake količine, Bennu i Orgueil bili su bogatiji pirimidinima, a Murchison je bio bogatiji purinima. Uočene razlike se čine povezane s razinama amonijaka, što sugerira da kemija unutar asteroida utječe na formiranje nukleobaza.

Otkriće timina uz uracil ukazuje da ugljično bogata kemija asteroida može proizvesti prekursore, i DNK, i RNK.

"Univerzalno otkrivanje svih pet kanonskih nukleobaza u uzorcima s ugljičnih asteroida Ryugu i Bennu ističe potencijalni doprinos ovih egzogenih molekula organskom inventaru koji je podržao prebiotičku molekularnu evoluciju i konačno omogućio pojavu RNA i DNA na ranoj Zemlji", pišu na kraju autori istraživanja.