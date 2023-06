Najveća prijevara u povijesti SAD-a! Nestalo 280 milijardi dolara: Kako su milijarde pomoći za COVID-19 ukradene ili potrošene

Prevaranti su koristili brojeve socijalnog osiguranja mrtvih ljudi i federalnih zatvorenika kako bi dobili naknade za nezaposlene. Te benefite iskorištavali su u više američkih saveznih država, a podnositelje zahtjeva za federalne zajmove nitko nije unakrsno provjeravao.

Associated Press napravio je veliku analizu kojom je došao do podataka da su prevaranti ukrali više od 280 milijardi dolara financijske pomoći za COVID-19, a još 123 milijarde dolara je protraćeno ili pogrešno potrošeno. Ukupno gubitak predstavlja 10% od 4.2 bilijuna dolara koliko je američka vlada do sada isplatila kao pandemijsku pomoć. Pretpostavlja se kako će taj broj samo rasti kako istražitelji budu dublje kopali po tisućama potencijalnih slučajeva.

Istražitelji i vanjski stručnjaci smatraju kako je do ovako velike prevare došlo zato što američka vlada, u nastojanju da brzo potroši milijarde dolara humanitarne pomoći, nije provodila dovoljno nadzora tijekom ranih faza pandemije i uvela je premalo ograničenja za podnositelje zahtjeva. Ukratko, kažu, prevara je bila previše laka.

"Bila je to beskrajna gomila novca kojoj je svatko mogao pristupiti. Ljudi su se zavaravali misleći da je to društveno prihvatljiva stvar, iako nije bila legalna", rekao je Dan Fruchter, šef odjela za prevare i kriminal u državnom odvjetništvu u istočnom okrugu Washingtona. Američka vlada optužila je više od 2230 osumnjičenika za prevare povezane s pandemijom i provodi tisuće istraga.

Većina opljačkanog novca ukradena je iz tri velike inicijative za pandemijsku pomoć pokrenute tijekom administracije Donalda Trumpa, a naslijedio ih je predsjednik Joe Biden. Ti su programi osmišljeni kako bi pomogli malim poduzećima i nezaposlenim radnicima da prežive gospodarski pad izazvan pandemijom.

Konzervativnije procjene glavnog inspektora

Michael Horowitz, glavni inspektor ministarstva pravosuđa SAD-a koji predsjeda saveznim Odborom za odgovornu reakciju na pandemiju, rekao je Kongresu da se "očito radi o desecima milijardi dolara" i da bi prevara na kraju mogla premašiti 100 milijardi dolara.

Horowitz je za AP rekao da ostaje pri toj procjeni, ali neće biti siguran u brojku dok ne dobije konkretnije podatke: "Oklijevam ići predaleko u procjeni, ali jasno je da se radi o golemom iznosu i da će konačni obračun trajati godinama."

Prije odlaska s dužnosti bivši američki predsjednik Donald Trump odobrio je hitne mjere pomoći u ukupnom iznosu od 3,2 bilijuna dolara. Bidenov plan spašavanja Amerike za 2021. odobrio je potrošnju dodatnih 1,9 bilijuna dolara. Otprilike petina od 5,2 bilijuna dolara tek treba biti isplaćena. Nikada nije tako brzo ubrizgano toliko federalne hitne pomoći u gospodarstvo SAD-a. "Najveći paket spašavanja u američkoj povijesti", rekao je Kongresu generalni kontrolor SAD-a Gene Dodaro.

Ogroman opseg tog paketa prikrio je pogreške vrijedne više milijardi dolara. Program američke Porezne uprave vrijedan 837 milijardi dolara, na primjer, uspio je u 99% slučajeva poslati čekove za ekonomske poticaje odgovarajućim poreznim obveznicima. "Unatoč tome, ta stopa neuspjeha od 1% znači da je gotovo 8 milijardi dolara otišlo neovlaštenim pojedincima", rekao je za AP glavni inspektor ministarstva financija.

Inspektori bi mogli raditi do 2030.

Velik dio novca izgubio se u izdavanjima zajmova malim poduzećima te u isplati pomoći za nezaposlene.

"Imamo dovoljno slučajeva i tragova da bismo ih mogli raditi do 2030. No moje iskustvo mi govori da će vjerojatno biti drugih prioriteta koji će se pojaviti i kojima će se trebati pozabaviti. Nažalost, u našem uredu nemamo posebnu jedinicu za prevare u vezi s pandemijom", rekao je Fruchter, savezni tužitelj u istočnom okrugu Washingtona.