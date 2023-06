Jezivi prizori s mjesta najgore željezničke nesreće u Indiji u posljednja dva desetljeća, broj žrtava dosegnuo 261

Jedan od vlakova je, u nesreći koja se dogodila u petak, također udario u zaustavljeni teretni vlak u okrugu Balasore u saveznoj državi Odisha, a u nesreći je smrskana gomila vagona i ozlijeđeno tisuću ljudi.

Moguća pogreška kod signalizacije dovela je do tragedije, navodi se u prvom vladinom izvješću u koje je Reuters imao uvid.

Broj mrtvih dosegnuo je 261, rekao je K. S. Anand, glavni časnik za odnose s javnošću South Eastern Railwaya. Novinska agencija AFP ranije je citirala dužnosnika koji je rekao da je poginulo 288-ero ljudi.

Video snimke prikazuju vagone koji su iskočili iz tračnica, oštećene tračnice i spasilačke ekipe koje pretražuju oštećene vagone kako bi izvukle preživjele i hitno ih odvezle u bolnicu.

Ljudi su viđeni kako traže svoje obitelji na mjestu tragedije i u obližnjim bolnicama.

Premijer Narendra Modi stigao je na mjesto događaja, razgovarao sa spasiocima i pregledao olupinu, a potom će posjetiti bolnice i obići preživjele.

Svjedok koji je sudjelovao u spasilačkim operacijama rekao je da su vrisci ozlijeđenih i rodbine poginulih bili jezivi. "Bilo je užasno i srceparajuće", rekao je.

Obitelji poginulih dobit će milijun rupija (12 tisuća dolara), teško ozlijeđeni 200 tisuća rupija, a oni s lakšim ozljedama 50 tisuća rupija, rekao je ministar željeznica Ashwini Vaishnaw. Vlade nekih saveznih država također su najavile odštetu.

"Naš potpuni fokus je na operaciji spašavanja i pomoći, a nastojimo osigurati i da ozlijeđeni dobiju najbolji mogući tretman", rekao je Vaishnaw

Do sudara je došlo oko 19 sati po lokalnom vremenu (13:30 GMT) u petak, kada se Howrah Superfast Express iz Bengalurua za Howrah u Zapadnom Bengalu sudario s Coromandel Expressom iz Kolkate za Chennai.

U opsežnoj operaciji potrage i spašavanja sudjelovale su stotine pripadnika vatrogasne službe, policije, timova Nacionalnih snaga za odgovor na katastrofe te pasa tragača. Radnici su započeli čišćenje olupina kako bi obnovili željeznički promet.

