Novo brutalno ubojstvo djevojke u Indiji sablaznilo je javnost. Ubijena je na ulici, pred prolaznicima. 20-godišnjak je uhićen, no njegove prisne fotografije s policijom još su više raspirile bijes u Indiji.

Nakon što je 16-godišnjakinja pretučena nasmrt i izbodena nožem na ulici u New Delhiju, a da joj nitko od prolaznika nije pomogao, indijska je javnost bijesna zbog nasilja nad ženama u toj zemlji.

Brutalno ubojstvo snimile su nadzorne kamere, a snimka se brzo proširila društvenim mrežama. U ponedjeljak poslijepodne indijska policija priopćila je da je uhitila za ubojstvo osumnjičenog muškarca, a radi se o 20-godišnjem mehaničaru Sahiliju i navodno o zločinu iz strasti. No u nekim se izvješćima naglašava i da je on musliman, a žrtva hinduistkinja te da ga je odbila. Policija navodi i da ju je izbo čak 16 puta, a lice joj smrskao kamenom.

Sahili je priznao je da je nož kojim je počinio ubojstvo kupio 15 dana ranije na tržnici.

No javnost su sablaznile fotografije na kojima ubojica pozira s policajcima, a s jednim se čak drži za ruke, što je izazvalo još veći bijes.

