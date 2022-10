Tisuće građana okupile su se na ulicama europskih gradova u prosvjedima protiv sve većih troškova života. U Francuskoj je započeo i nacionalni štrajk sindikata.

Štrajk, koji će najprije pogoditi javne sektore poput škola i prijevoza, produžetak je višetjednog štrajka koji je poremetio rad velikih rafinerija i opskrbu benzinskih postaja. Eurostar je priopćio da je zbog štrajka otkazao neke vlakove između Londona i Pariza.

Kako napetosti rastu u drugom najvećem europskom gospodarstvu, štrajkovi su se već prelili u druge dijelove energetskog sektora, uključujući nuklearni div EDF, gdje će radovi na održavanju ključni za opskrbu Europe energijom biti odgođeni.

Massive protest erupted in Brussels, Belgium. The protesters are directing their ire against the EU and rising prices. Take a look: pic.twitter.com/TxzQkmng4S

Predstavnik sindikata FNME CGT rekao je u ponedjeljak da štrajkovi utječu na rad deset nuklearnih elektrana, uz daljnje odgode održavanja na 13 reaktora i francusku proizvodnju električne energije smanjenu za ukupno 2,2 gigavata.

"Želimo hranu, a ne PCR testove i biti građani, a ne robovi": Prosvjedni natpis izazvao kaos u Pekingu, pogledajte o čemu se radi

BiH se digla na noge: U 16 većih gradova prosvjedovalo se protiv nasilja nad ženama

U javnom prijevozu očekuju se veliki poremećaji u lokalnom prometu, uključujući Eurostar, vlakove i međugradske vlakove kao i parišku željeznicu. Sindikati javnih službi također su pozvali na priključenje štrajku u utorak, a mogući su prekidi u radu škola i drugih javnih službi.

Štrajkovi se događaju u napetom političkom kontekstu, dok francuska vlada treba donijeti proračun za 2023. koristeći se ustavnim ovlastima koje bi joj omogućile da zaobiđe glasanje u parlamentu, rekla je u subotu premijerka Elisabeth Borne. Predviđeno je da se štrajkovi održe u cijeloj zemlji, a onaj u Parizu počinje u podne.

Masovni prosvjedi prelili su se i na ulice drugih europskih gradova. Protiv sve većih cijena hrane i energenata prosvjedi se održavaju i u Njemačkoj, Belgiji i Italiji, piše 24ur.

France🇫🇷

Italy🇮🇹

Belgium🇧🇪

Germany🇩🇪

And many other countries in Europe…



Mass protests are happening across Europe against high food and energy prices and the sanctions on Russia that are crippling European economies. Yet the media continues to turn a blind eye to this. pic.twitter.com/A38CpLIzOm