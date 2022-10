Stotine žena prosvjedovale su u petak u gradovima diljem BiH tražeći učinkovitiju zaštitu protiv nasilja kojemu su često izložene u obiteljima i bračnim zajednicama.

Na poziv više nevladinih udruga i organizacija prosvjedni skupovi organizirani su u šesnaest većih gradova u BiH, a neposredni povod za to bilo je ubojstvo jedne žene u Bihaću, koju je prošlog vikenda na smrt pretukao njen partner.

Na sličan način, odnosno zbog brutalnog nasilja, od 2017. godine u BiH je ubijeno najmanje 60 žena, a prosvjednici su ocijenili kako je to dovoljan razlog da se u Kazneni zakon uvede posebna kvalifikacija femicida te da se ovakvi slučajevi drastično sankcioniraju, tim prije što je BiH potpisnica Istanbulske konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji.

1/4 | 🔴 Several hundred people have gathered to protest for more strict punishments for femicide and violence against women in the northern Bosnian city of Bihac. pic.twitter.com/Ck3ZCOeTe0