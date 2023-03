Jedanaestero ljudi je poginulo, a više od 3500 je ozlijeđeno za vrijeme svečanosti u povodu iranskoga tradicionalnog festivala vatre uoči perzijske Nove godine, objavili su državni mediji u srijedu.

Festival vatre, koji se na farsiju zove Čaharšanbe Suri (Grimizna srijeda), slavi se svake godine u noći posljednjeg utorka u iranskoj kalendarskoj godini, koja završava 20. ožujka.

"Od 20. veljače 26 ljudi je poginulo u incidentima" povezanim s festivalom vatre, uključujući najmanje 11 na dan događaja, zajedno s više od 3550 ozlijeđenih, rekao je voditelj hitne službe Džafar Miadfar za državnu televiziju.

Tijekom festivala, sudionici preskaču vatru kako bi se pročistili i otjerali zle duhove, dok pjevaju "Dajem ti svoju žutu boju" (pokazatelj bolesti) i "Uzimam tvoju crvenu boju" (simbol života).

On March 14 with the celebration of “Chaharshanbe Suri”, girls and women burned their scarves in different cities.

Here are videos from Tehran, Rasht, Karaj and Ahvaz.#WomanLifeFreedom#IranRevolution#IRGCterrorists pic.twitter.com/qgNuzb8qja