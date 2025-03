Prvi projektili već su pogađali mete, kad se na televiziji pojavio Milošević: "Naša zemlja nalazi se u ratu"

Za Slobodana Miloševića Kosovo je bilo odskočna daska za politički uzlet 1987. godine kad je tamošnjim Srbima obećao kako "nitko ne sme da vas bije". Isto tako, poraz u ratu na Kosovu bio je i početak njegovog političkog sunovrat koji se odigrao 5. listopada 2000. kad su Srbi u Beogradu njemu poručili da više neće da ih bije, laže i krade im izbore.

Kad je riječ o sukobima Srba i Albanaca na Kosovu, oni svoje korijene vuku još od kraja 19. stoljeća i imali su svoje veće i manje rasplamsaje kroz čitavo 20. stoljeće. Sva autonomija koju se Albanci izborili svojim prosvjedima i pobunama u doba vlasti Josipa Broza Tita u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugosaviji, nakon njegove smrti, vlasti u Beogradu su malo po malo dokidali na nezadovoljstvo tamošnjih Albanaca. Na Kosovu je kroz 90-te vladao ekonomski apartheid kroz koji su Albanci izbačeni iz svih obrazovnih i državnih institucja, kao i tvrtki, pa su imali organizirane svoje paralelne institucije, čak i neslužbeno izabranog predsjednika Ibrahima Rugovu. Na isto takvom neslužbenom referendumu, Albanci su se odlučili za neovisno Kosovo.

Milošević na Kosovu 1988. Foto: Afp

Pa ipak, svem tom ugnjetavanju unatoč, predsjednik Rugova zalagao se za pacifistički pristup, nadajući se da će se mirovnim pregovorima u Daytonu, osim rata u Bosi i Hercegovini i Hrvatskoj, riješiti i Kosovsko pitanje. Kad se to nije dogodilo, stvari su se radikalizirale. Frustrirani i ugnjetavani Albanci osnovali su Oslobodilačku vojsku Kosova (OVK) koja je započela s gerilskom borbom. Kad je 1997. izbio kraći građanski rat u Albaniji zbog piramidalne prevare koja je uništila tomošnje gospodarstvo, mnoštvo oružja albanske vojske završilo je kod OVK. Stvari su eskalirale.

28. veljače 1998. započeo je vojni sukob koji je uzrokovao mnoštvo pokolja i protjerivanja Albanaca idućih mjeseci. NATO je nakon pokolja u Račaku odlučio zaprijetiti Miloševiću, ali i Albancima između redova, da moraju sjesti za isti stol i razgovarati o primirju.

Pregovori u Rambouilletu Foto: Afp

U veljači 1999. započeli su razgovori u Rambouilletu s obje strane. Ispočetka je dobro krenulo, obje strane, usuglasile su se oko mnogo točaka - autonomne vlade, slobodnih izbora, oslobođenja političkih zatvorenika - no za jugoslavensku stranu nazočnost NATO trupa u Jugoslaviji koje bi se slobodno kretale čitavom zemljom i imale imunitet od njezinih zakona bilo je neprihvatljivo.

Pregovori su se raspali, jer jugoslavenska i ruska strana nije željela potpisati sporazum, mada je i sam američki predsjednik u susretu s pripadnicima srpske zajednice u SAD-u priznao da takav proalbanski sporazum ne bi ni on potpisao na mjestu Miloševića.

24. ožujak 1999.

Na današnji dan prije 26 godina započela je NATO-ova vojna intervencija u Jugoslaviji pod nazivom "Saveznička sila", koju su Amerikanci zvali "Plemeniti nakovanj", a u Jugoslaviji "Milosrdni anđeo". Samu operaciju nije odobrilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i kao takva bila je prva vojna intervencija bez međunarodnog odobrenja. NATO se za ovo odlučio jer je znao da će se Kina i Rusija pozvati na veto u Vijeću sigurnostu UN-a, pa su svoju operaciju opravdali humanitarnim razlozima.

Bill Clinton obraća se iz Bijele kuće i javnosti obznanjuje da je naredio intervenciju u Jugoslaviji Foto: Afp

U kampanji NATO je koristio isključivo zračne snage i krstareće projektile, jer za kopnenu invaziju na Jugoslaviju SAD nije imao potporu Njemačke i Francuske, a morali bi namaknuti 500.000 vojnika za takav poduhvat. 1000 NATO aviona koji su uzlijetali iz Italije, Njemačke, kao i s nosača zrakoplova Theodore Roosevelt, odradilo je 38.000 borbenih misija. S razarača i iz podmornica u Jadranskom moru ispaljivane su Tomahawk krstareće rakete.

F-16 avioni lete preko Jadranskog mora prema SR Jugoslaviji Foto: Afp

U 19 sati 24. ožujka 1999. zpočeo je prvi udar španjolskog ratnog zrakoplovstva. Pola sata kasnije, u Dnevniku RTS-a građanima Jugoslavija obratio se predsjednik Slobodan Milošević i objavio im: "Naša zemlja nalazi se u ratu".

U napadima NATO avijacije i projektila gađana je protuzračna obrana, jedinice na zemlji, ali su gađali i mete koje imaju dvostruku namjenu, civilnu i vojnu. Mostovi, tvornice, elektrane, telekomunikacijski odašiljači, televizijski odašiljači, pa čak i sjedište JUL-a, stranke supruge Slobodana Miloševića, Mire Marković.

Srušen most nakon NATO-ovog bombardiranja Foto: Afp

12. travnja 1999. NATO-ov zračni udar pogodio je željeznički most u Grdelici preko kojeg je prelazio civilni vlak i poginulo je 20 civila. Jedanaest dana kasnije pogođeno je sjedište RTS-a kada je poginulo 16 djelatnika. Amnesty International ovo je nazvao ratnim zločinom, no iz NATO-a su se branili da je RTS sredstvo Miloševićeve propagande i kao takvo legitimna meta.

Tomahawk ispaljen na Jugoslaviju s USS Philippine sea Foto: Afp

7. svibnja 1999. u napadu je pogođena kineska ambasada u Beogradu što je izazvalo bijes Pekinga. Bill Clinton osobno se ispričao i ustvrdio da je riječ o pogrešci. Odnosi između Washingtona i Pekinga jako su se zategnuli zbog ovog incidenta.

Iako tehnološki i brojno inferiorna NATO snagama, Jugoslavija je dobila nekoliko zanimljivih bitaka. Najimpresivnija je rušenja nevidljivog lovca F-117.

Slaba je to bila utjeha, jer do kraja intervencije Jugoslavija je izgubila 1008 vojnika i policajaca, kao i 489 civila. Zemlja je zasuta s od 9 do 11 tona osiromašenog urana u bačenim bombama. Materijalna šteta bila je 100 milijardi dolara što je bio katastrofalan uteg za već dugogodišnjim sankcijama ekonomski uništenu zemlju.

Britanske snage ulaze na Kosovo iz Makedonije Foto: Afp

NATO operacija okončana je 10. lipnja 1999. mirom u Kumanovu. Vlast na Kosovu preuzela je UN-ova misija UNMIK. Jugoslavenska vojska i policija povukle su se s Kosova, gdje su smjesta ušle NATO-ove snage, a na prištinski aerodorm sletjeli su ruski padobranci. Za jugoslavensku stranu Rusi su bili dokaz, da eto, nisu samo NATO snage ušle na Kosovo, nego s Rusima to su zapravo međunarodne snage. Onaj za njih sporni dio sporazuma iz Rambouilleta, o kretanju NATO snaga po čitavoj Jugoslaviji, sada je bio promijenjen "samo" na čitavo Kosovo.

Nakon 78 dana i noći NATO bombardiranja, građanima Jugoslavije opet se ukazao njihov predsjednik Slobodan Milošević i rekao mi: "Dragi građani, sretan vam mir!"

Mir naravno nije stigao za Slobodana Miloševića koji je iduće godine svrgnut s vlasti nakon još jednog pokušaja krađe izbora, a doskora je onda isporučen i u Haaški sud gdje mu se sudilo zbog ratnih zločina, a ondje je i umro.

Kosovo je jednostrano proglasilo neovisnost 2008., što nekadašnja SR Jugoslavija, današnja Srbija, nije nikad prihvatila. Tenzije Albanaca s malo preostalih Srba na Kosovu nisu prestale do dana današnjeg. Toliko o "sretnom miru".

Pročitajte i ovo Oglas Šibenik još jednom okupio poduzetnike iz cijele Hrvatske, stvarajući zajednicu koja malim biznisima daje vjetar u leđa

Pročitajte i ovo vršnjačko nasilje Pauletićeva supruga na policiji: Ovo je razlog