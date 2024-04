Tita iz Beograda vraćaju u rodni Kumrovec? "Podržavamo ideju, to bi nam donijelo milijun turista godišnje"

Donedavni gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji je ponovno kandidat za tu dužnost, izjavio je u srijedu kako će pokrenuti inicijativu da Kuću cvijeća, počivalište Josipa Broza Tita, pretvori u muzej srpske povijesti, a "Tita bi trebalo vratiti u Kumrovec, odakle je došao".

"Naravno da podržavamo tu ideju i jesmo za to da nam se Josip Broz Tito vrati u Kumrovec jer je ovo njegovo rodno mjesto. To bi mnogo značilo za kulturni turizam u našoj općini", rekao je načelnik općine Kumrovec Robert Šplajt za Hinu, podsjetivši da Kumrovec godišnje posjećuje preko 160.000 turista, a ako bi se vratili Titovi posmrtni ostaci, mogli bi doći do broja od milijun turista godišnje.

"Mi sve to ne gledamo kroz neku ideologiju ili vraćanje nekih starih vremena i sustava, nego kroz komercijalizaciju cijele te priče", ističe Šplajt dodajući kako bi povratak Titovih ostataka potaknuo razvoj turizma i gospodarstva na području općine.

U tom slučaju, kaže Šplajt, razmišljaju i o mogućem Titovom memorijalnom centru, koji bi napravili pokraj vile Kumrovec.