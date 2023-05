Muškarca u zatvoru živog pojele bube, pronađen je kako trune u ćeliji.

Zatvorenik Lashawn Thompson (35) preminuo je u zatvoru u SAD-u zato jer su ga živog pojele bube u ćeliji prošle godine, pokazala je obdukcija.

Kako navodi patolog Roger Mitchell glavni uzroci Tompsonove smrti su teška infestacija tijela insektima te komplikacija zbog ozbiljnog zanemarivanja. Također, kao razloge smrti naveo je neliječenje shizofrenije, dehidraciju i pothranjenost.

Počelo suđenje liječnicama i medicinskoj sestri za smrt Gabrijela (9): "Ne možemo govoriti o onome što se događalo u sudnici"

The man who died inside a Georgia county jail last year had been living in conditions akin to a “torture chamber” before ultimately dying of complications stemming from severe neglect to his mental and physical health, according to the man’s family attorneys and an independent… pic.twitter.com/vpMmKk0zhs