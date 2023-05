Zbog smrti dječaka Gabrijela iz Metkovića 2018. godine, u ponedjeljak je počelo suđenje liječnicama i medicinskoj sestri.

Je li ovaj slučaj potaknuo mjerodavne da se trgnu i počnu kupovati opremu i zapošljavati ljude, u Dnevniku Nove TV odgovara predsjednik Hrvatskog sindikata hitne pomoći Danijel Šota.

Gabrijel je preminuo prije 4 i pol godine. Na pitanje je li se od tada do danas poboljšao sustav Hitne medicinske pomoći, Šota odgovara kako se nije baš puno pomaknulo.

"Mi smo prije dvije godine već održali prosvjed jer smo rekli da na hitnom medicinskom prijemu nešto ne štima, od opreme i edukacije i sve ostaloga što nam nedostaje u hitnoj medicinskoj pomoći, ne samo nama nego i pacijentima", kaže Šota.

Zabrinjavajući podaci o jednoj od najvažnijih službi: "Nakon 35 godina staža ne mogu kvalitetno odraditi intervenciju do kraja"

Nije tajna ni da u Dalmaciji još uvijek nedostaju timovi Hitne pomoći, a problem bi mogao biti još veći u sezoni. Potvrđuje to i Šota.

"To je problem koji se nama događa svake godine jer mi kao turistička destinacija trebamo promptno reagirati na ovakve stvari i trebalo bi se pojačavati ekipe hitnih pomoći, kao što se pojačavaju ekipe policajaca ili vatrogasaca, međutim nismo reagirali, čak i na traženje nekih ravnatelja da se osiguraju dodatni timovi, nije odreagirano na vrijeme u ministarstvima i u Zavodu za hitnu medicinu i tu smo ostali uskraćeni", naglašava Šota.

Beroš traži krivca, tko je fotografirao starice u istoj postelji: "Ministar i ravnatelj znali su za fotografiju!"

Na pitanje što bi odgovorio prosječnom Hrvatu koji, gledajući sve ovo, sumnja u vještine osoblja u Hitnoj medicinskoj pomoći, Šota uvjerava kako ne treba sumnjati u djelatnike hitne pomoći. "To su ljudi koji dugo rade svoj posao, nego u institucije koje nas sprječavaju da radimo svoj posao, to je ooprema, to su automobili koji su stari, to je sustav koji je najlošiji u svijetu. Ali naši djelatnici su ljudi u koje ne morate sumnjati, to su ljudi u koje možete vjerovati, oni zavrpavaju i visoke škole i očekujem da će uskoro biti i nagrađeni za svoj rad", naglašava predsjednik Hrvatskog sindikata hitne pomoći.

