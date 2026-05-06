Otmičara djeteta slučajno pustili iz zatvora: Iz Ministarstva poručili da se zatvorski sustav suočava s problemima

Muškarac koji je bio zatvoren zbog otmice sina slučajno je pušten iz londonskog zatvora, nakon čega je nestao, a policija sada strahuje da je pobjegao iz zemlje.

Prema navodima Scotland Yarda, 57-godišnji Ifedayo Adeyeye greškom je pušten iz zatvora Pentonville u sjevernom Londonu prije dva tjedna, iako je trebao započeti služenje dodatne 12-mjesečne zatvorske kazne.

Nigerijsko-britanski državljanin prethodno je služio šestomjesečnu kaznu zbog otmice svog petogodišnjeg sina Laurysa, kojeg je odveo u Nigeriju bez pristanka majke.

Sudac Visokog suda Hayden naredio je da Adeyeye odsluži još godinu dana zatvora jer nije vratio dječaka njegovoj majci u Ujedinjeno Kraljevstvo.

No, zbog administrativne pogreške u zatvoru pušten je na slobodu prije nego što je nova kazna stupila na snagu, zbog čega se sada smatra da je nezakonito na slobodi. Njegovo trenutačno boravište nije poznato, no vjeruje se da se dječak i dalje nalazi u Nigeriji.

Sudac Hayden dopustio je objavu fotografija Adeyeyea i malog Laurysa kako bi se povećale šanse za njegovo pronalaženje i povratak u pritvor, piše Mirror.

Prema pisanju Telegrapha, dječakova majka Claire Mireille N'Djosse ostala je shrvana nakon što je doznala za pogrešku zatvorskih vlasti.

"Kada država zakaže na način na koji je to ovdje učinila, postoji javni interes da se sve objavi na transparentan način", rekao je sudac Hayden. Dodao je i da je zadržavanje Adeyeyea u pritvoru bilo najbolja, a možda i jedina nada za ponovno spajanje dječaka s majkom.

Adeyeye i N'Djosse bili su u vezi osam mjeseci, no razišli su se prije nego što je Laurys rođen u Francuskoj u travnju 2021. godine. U srpnju 2024. ocu je prvi put dopušteno da dječak prespava kod njega. Tada je nabavio putovnice i odveo sina najprije u Englesku, a potom u Nigeriju. Kasnije iste godine uhićen je tijekom posjeta Velikoj Britaniji.

Sudac Hayden izjavio je kako je Laurys ostao u Nigeriji, gdje je lokalni sud dodijelio skrbništvo obitelji za koju se tvrdi da je povezana s Adeyeyeom.

"Nemam pojma jesu li oni doista njegova rodbina", rekao je sudac.

Dodao je da je Adeyeye tijekom cijelog procesa bio potpuno nepošten te da su sudske odluke u Nigeriji donesene na temelju lažnih i vjerojatno prijevarnih informacija prema kojima su oba roditelja pristala na skrbništvo.

"Majka nije bila obaviještena o postupku niti je u njemu sudjelovala", naglasio je sudac.

Istaknuo je i da Nigerija nije potpisnica Haške konvencije o međunarodnoj otmici djece iz 1980. godine, zbog čega ne postoji međunarodni pravni mehanizam koji bi osigurao dječakov povratak u Francusku.

Iz zatvora su priopćili da novi jednogodišnji nalog za zatvorsku kaznu nisu zaprimili prije 18 sati 20. travnja te da o njemu nisu bili obaviješteni prije nego što je Adeyeye sljedećeg dana pušten na slobodu.

Glasnogovornik britanskog Ministarstva pravosuđa rekao je kako razumiju koliko pogrešno puštanje zatvorenika može biti traumatično za žrtve i njihove obitelji te da surađuju s policijom kako bi muškarac ponovno bio uhićen.

Dodao je i da je britanski zatvorski sustav godinama suočen s problemima zbog nedovoljnog ulaganja, što je dovelo do porasta slučajeva pogrešnog puštanja zatvorenika na slobodu.

Vlada zato ulaže do 82 milijuna funti u modernizaciju zastarjelih sustava, uključujući digitalizaciju dokumentacije, biometrijske sustave i dodatne sigurnosne provjere na sudovima.

Metropolitanska policija priopćila je da provodi hitnu istragu kako bi pronašla Adeyeyea i vratila ga u pritvor.