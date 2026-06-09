Uhićen napadač iz Belfasta, snimke su uznemirujuće: "Pokušava mu odsjeći glavu"

Muškarac u tridesetima uhićen je pod sumnjom za pokušaj ubojstva nakon brutalnog napada nožem u Belfastu. Uznemirujuće snimke objavljene su i na društvenim mrežama.

Do napada je došlo u ponedjeljak oko 22:30 u sjevernom dijelu Belfasta, kad je napadač nasrnuo na muškarca u četrdesetim godinama, koji je zadobio teške ozljede lica, vrata i leđa.

Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se više osoba koje su pokušale zaustaviti napadača do dolaska policije. Među njima je bio i muškarac s hurleyjem, tradicionalnim štapom koji se koristi u irskom sportu hurlingu.

Policija je u prvom priopćenju navela da vjeruje kako je napadač podrijetlom iz Somalije, no kasnije je potvrđeno da je riječ o muškarcu iz Sudana. Glasnogovornik policije istaknuo je da je riječ o istrazi koja se brzo razvija te upozorio na netočne informacije koje se šire internetom o stanju žrtve, piše BBC.

O objavljenom videu koji kruži društvenim mrežama prikazan je muškarac koji leži na prsima žrtve, dok jedan od promatrača viče: "Pokušava mu odsjeći glavu! Požuri! Odsijeca mu glavu!", prije nego su prolaznici svladali napadača.

Britanski premijer Keir Starmer napad je nazvao "mučnim" i poručio da neće tolerirati ovakve prizore nasilja na ulicama.

"Strašan napad koji se dogodio sinoć u Belfastu izaziva mučninu. Moje su misli prije svega uz žrtvu, a zahvaljujem i hitnim službama te građanima koji su intervenirali", rekao je Starmer.

Pomoćnik glavnog ravnatelja policije Ryan Henderson ocijenio je incident kao kritičan te rekao da policija istražuje motiv napada.

"Ovaj brutalni napad izazvao je šok i zabrinutost u zajednici. Želim uvjeriti građane da ovaj slučaj shvaćamo krajnje ozbiljno", rekao je Henderson.

Dodao je kako su policajci stigli na mjesto događaja u roku od nekoliko minuta te zahvalio građanima koji su, riskirajući vlastitu sigurnost, pokušali spriječiti daljnji napad.

Stanovnici tog dijela Belfasta za medije su rekli da nikada nisu svjedočili nečemu sličnom. Jedna žena ispričala je kako je ostala prestravljena nakon što je čula vriskove i vidjela što se događa na ulici.

Pet najvećih političkih stranaka u Sjevernoj Irskoj zajedničkim je priopćenjem osudilo napad i pozvalo građane da ne dijele uznemirujuće snimke te da policiji dostave sve informacije koje bi mogle pomoći u istrazi.