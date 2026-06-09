Snažan potres od 7,8 po Richteru razorio Mindanao, stotine ozlijeđenih, raste broj žrtava

Južni dio Filipina pogodila je serija razornih potresa. Nakon glavnog udara magnitude 7,8, koji je u ponedjeljak ujutro sravnio zgrade i izazvao odrone, uslijedilo je na stotine naknadnih potresa koji dodatno otežavaju spasilačke operacije.

Razmjeri katastrofe na otoku Mindanao postaju jasni kako spasilačke ekipe uspijevaju probiti put do odsječenih obalnih gradova. Prema trenutačnim službenim podacima, najmanje 37 osoba je smrtno stradalo, dok je 487 ozlijeđeno. Vlasti upozoravaju da bi te brojke nažalost mogle rasti.

Potres je izazvao paniku u područjima koja su se dosad smatrala mirnima. Nadzorne kamere i mobiteli zabilježili su trenutke urušavanja zgrada, dok su djeca u vrisci bježala na otvoreno.

Posljedice potresa na Filipinima - 5 Foto: Afp

"Osjećao sam se kao da me netko snažno ljulja u visećoj ležaljci više od dvije minute, a podrhtavanje je postajalo sve jače iz sekunde u sekundu", ispričao je Cesar Sundo, učitelj iz mjesta Lebak. Učiteljima je, kaže, najveći izazov bio smiriti tisuće prestravljene djece, piše BBC.

Srećom, mnogi su učenici izbjegli najgore jer ih je potres zatekao tijekom jutarnje svečanosti podizanja zastave, kada su se već nalazili na otvorenom prostoru. "Imali su sreće što su bili vani. Mogli su ostati na mjestu i sjesti", potvrdio je i ministar znanosti i seizmolog Renato Solidum.

Posljedice potresa na Filipinima - 1 Foto: Afp

Odsječeni od svijeta

Na otoku velikim dijelom nema struje niti telefonske veze, a mnoge prometnice su neprohodne zbog pukotina ili odrona. Predsjednik Ferdinand Marcos Jr. mobilizirao je cjelokupni državni aparat, a ministri zdravstva i prometa hitno su otputovali na Mindanao kako bi nadgledali akciju spašavanja.

Posljedice potresa na Filipinima - 4 Foto: Afp

"Prioritet nam je potraga i spašavanje. Očekujemo da će se broj žrtava kretati", izjavio je Bernardo Alejandro iz agencije za upravljanje kriznim situacijama. Prema prvim procjenama, oštećeno je gotovo 2.000 domova i 6.000 javnih škola.

Pristup nekim gradovima, poput mjesta Jose Abad Santos, iznimno je otežan. Gradonačelnik Jason John Joyce objasnio je kako su odroni zatrpali jedinu prometnicu, zbog čega će se humanitarna pomoć u udaljena sela morati dostavljati isključivo zračnim putem.

"Pacifički vatreni prsten"

Filipini se nalaze na tzv. Pacifičkom vatrenom prstenu, području visoke seizmičke aktivnosti gdje su potresi i vulkanske erupcije česta pojava. Današnji potres uzrokovao je pokret na rovu Cotabato, istom onom koji je 1976. godine generirao potres magnitude 7,9, nakon čega je uslijedio tsunami u kojem je život izgubilo oko 5.000 ljudi.

Posljedice potresa na Filipinima - 3 Foto: Afp

Iako je upozorenje na tsunami nakon jučerašnjeg udara izdano za Indoneziju i obalu Japana, situacija se sada fokusira na sanaciju ogromnih šteta i zbrinjavanje desetaka tisuća ljudi koji su ostali bez krova nad glavom.