VIDEO Dvojica skočila u ledenu vodu da spase muškarca od utapanja, na kraju i sami završili u bolnici

Dva su muškarca u četvrtak poslijepodne hrabro skočila u kanal kako bi spasila muškarca od utapanja.

Ovaj incident potvrdili su lokalna policija zapadnog Bruxellesa i vatrogasci, prenosi The Brussels Times.

Two young men jumped into the water to rescue a drowning victim today around noon in Molenbeek, Brussels.



