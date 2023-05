Putnik na letu Asiana Airlinesa rekao je policiji da je otvorio vrata na zrakoplovu nekoliko minuta prije slijetanja u Daegu u Južnoj Koreji u petak jer se osjećao "nelagodno", izvijestila je novinska agencija Yonhap.

Muškarac u tridesetim godinama rekao je policiji da je otvorio vrata jer je "želio brzo izaći iz aviona". Također je rekao da je bio pod stresom nakon što je nedavno izgubio posao.

⭕ A passenger aboard #Asiana Airlines flight opened an emergency exit door just before landing in Daegu.

The crew managed to land the aircraft safely pic.twitter.com/Jihd2USRSj