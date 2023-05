Borbeni avion F-18 španjolskog ratnog zrakoplovstva srušio se prije tri dana u zračnoj bazi u Zaragozi. Pilot se uspio katapultirati, a objavljena je snimka pada.

U zračnoj bazi Zaragoza srušio se borbeni avion F-18 španjolskog ratnog zrakoplovstva oko podneva u subotu, a pad je potvrdilo i španjolsko ministarstvo obrane.

Avion je pao u krugu baze, koja se nalazi oko 16 kilometara izvan grada, a pripada španjolskim zračnim i svemirskim snagama.

See the moment an F-18 fighter jet crashed during training. The pilot managed to eject from the aircraft just seconds before the jet went down inside an air force base in Spain, according to Reuters. pic.twitter.com/0VR1h1xU9d