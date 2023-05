Od ostalih poreznih izmjena koje su usvojene na sjednici Vlade ovog tjedna, najavljeno je neoporezivanje napojnice do 3360 eura i uvođenje plaćanja karticama. Zbog sve veće potrebe za ljudima i radnom snagom, ugostitelji se nadaju da će zbog ovoga ponovno procvasti zanimanje za ovim poslom. Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.

"Što manje poreza tim bolje, ali ako se mora, onda se mora i konobarima", kazala je Ankica koja uvijek ostavlja napojnice.

Fizičke napojnice mogle bi postati stvar prošlosti jer sve više ljudi umjesto gotovine koristi kartice. Pa tako ako primjerice ugostiteljskom djelatniku želite ostaviti napojnicu od dva eura putem kartice, vi ćete mu poslati tek nešto više od jednog eura.

"Besmislica jer napojnicu ostavljaš osobi koja ti je donijela naručeno i uložila dodatni trud", rekla je Snježana.

Kaići zapeli u raljama birokracije, diže se pobuna na Jadranu: ''Priča je ista duž cijele obale. Uništava se jedan mali biznis''

S obzirom na velik nedostatak radnog kadra i ograničene resurse - zakon se uskoro mijenja. Iduće godine ide novi sustav oporezivanja napojnica. On će ići na ruku i ugostiteljima, ali i državnoj blagajni.



"Imamo neoporezivi dio koji smo inzistirali na 25.000 kuna godišnje, dakle koji je neoporeziv i ne dira se u niti jednom porezu i on ulazi u prihod tom konobaru. Što znači kad on prikaže tu napojnicu, on je kreditno sposobniji i sutra njega banka gleda kao kreditno sposobnijeg komitenta", kazao je ugostitelj Marin Medak.

Hotelijer Kruno Kapetanović dodao je: "Svaki iznos iznad toga, jer ako konobari, kuhari, recepcionari i drugi primatelji pređu taj iznos, prijedlog je da se samo taj daljnji dio oporezuje kao konačni porez na dohodak sa 20 posto što je sjajno."

Baranja je već oborila apsolutni rekord broja turista: Osim zbog hrane i prirode, iz jednog razloga dolaze i poslovne žene

Ekonomski analitičari kažu - ovo je korak u legaliziranju sive ekonomije tako da to bude povlaštena vrsta dohotka s nepotpunim oporezivanjem.

"To je bilo neregulirano, zato pohvaljujem ovaj potez Vlade. Sad konačno to dolazi u sferu reguliranosti", kazao je Kapetanović.

I očekuju da će se sve više onih koji su otišli, vratiti zanimanjima u ugostiteljstvu.

Konobar Denis sretan je vijestima jer do sada nisu mogli uzimati napojnicu preko kartičnog plaćanja. "Bilo je u mogućnosti samo putem gotovine, međutim sada se stvari mijenjaju kako i moderno vrijeme ide, gotovinu više nitko ne nosi sa sobom, ovo je jedna velika stvar za nas", zaključio je.

Optimistična očekivanja su da će zakon ući u praksu - iduće godine.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.