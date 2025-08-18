Čudo u susjedstvu, pacijent preživio gotovo nemoguće: "Milimetar dalje i odmah bi umro"

Muškarac iz Ancone preživio je dva dana bez vode i hrane i s metkom u glavi. Nakon što se nije javljao svojoj obitelji, prijavili su njegov nestanak, a potom su ga karabinjeri pronašli u njegovom stanu.

Prizor koji su zatekli bio je potresan, kako piše Corriere Della Sera, muškarac je ležao na krevetu, bio je živ i imao je metak u glavi.

Prema navodima talijanskih medija, metak je navodno ispaljen iz samostrela kojeg je muškarac, inače veliki obožavatelj tog oružja, držao u stanu.

Hitno je prebačen u bolnicu gdje je operiran. Iako je zahvat bio uspješan, muškarac je još uvijek na odjelu intenzivne njege.

Šef neurokirurgije u bolnici u kojoj je muškarac operiran Maurizio Iacoangeli rekao je da nikada prije nije vidio ništa slično.

Metak je pacijentu probio lubanju od čela do zatiljka. On je svejedno, ostao pri svijesti, s otvorenim očima, te dva dana sam preživio bez hrane i vode.

"Metak mu je čak onemogućavao da okrene glavu. Pravo je čudo da je promašio sve vitalne točke. Milimetar dalje i pacijent bi odmah umro", rekao je Iacoangeli koji je otkrio i detalje operacije koja je trajala dva sata.

"Najviše vremena uzele su pripreme. Metak nije teško izvaditi, ali je teško to učiniti bez masivnog krvarenja. On djeluje poput čepa. Kad ga izvučeš, riskiraš da se otvor stvori", objasnio je Iacoangeli.

Neurokirurg je potom objasnio da je pacijent imao još jednu olakotnu okolnost – metak je bio izrađen od ugljikovih vlakana, što je omogućilo kvalitetno CT snimanje.

"Da je bio metalni, to ne bi bilo moguće, već bi morali koristiti manje preciznu rendgensku snimku, a operacija bi bila daleko rizičnija", rekao je.

Karabinjeri istražuju detalje ove bizarne nesreće. Navodno su već isključili mogućnost napada u stan zato što nije bilo tragova provale.