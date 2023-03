Jedan od volontera progovorio je o strahotama zarobljeništva u Hersonu. Istaknuo je da su ga mučili elektrošokovima i tjerali da se naziva nacistom.

Romana Baklažova, biznismena i volontera u raznošenju hrane u ukrajinskom gradu Hersonu, Rusi su držali u zarobljeništvu 54 dana.

Mučili su ga elektrošokovima i tjerali da se naziva nacistom. "Većina je cijelo vrijeme nosila maske. Ne bih mogao prepoznati svoje zlostavljače", priznao je 41-godišnji Baklažov. "Osim mučenja, tjerali su nas da učimo rusku himnu i čitamo proruske knjige", dodao je.

Zatvorenici su u samici morali čitati prorusku literaturu, a često im se nije govorilo koliko će trajati zatočeništvo niti što se događa izvan zatvora, rekao je Baklažov. Istražitelji su pronašli proruske parole i pjesme ispisane na zidovima ćelije.

Iza zlostavljanja stoji hladnokrvna, proračunata želja da se izbriše ukrajinski identitet.

Wayne Jordash, partner u međunarodnoj odvjetničkoj tvrtki za ljudska prava Global Rights Compliance, rekao je da je kao tužitelj za ratne zločine okorio na sve, no čak je i on bio šokiran metodičnim, unaprijed smišljenim planovima koji stoje iza ratnih zločina ratnih zločina Kremljove vojske protiv Ukrajinaca.

Nedavno se vratio iz oslobođenih dijelova regije Hersona, gdje je njegov tim pomogao ukrajinskim tužiteljima analizirati nove dokaze o najmanje 20 ćelija za mučenje kojima su upravljali Rusi tijekom osmomjesečne okupacije. Tužitelji su prikupili i izjave više od tisuću žrtava nezakonitog pritvaranja i mučenja koje su provodile ruske snage sigurnosti u okupiranim dijelovima Hersona.

"Ovi zločini nisu izolirani, nisu rezultat pretjerane sile vojnih jedinica koje djeluju na svoju ruku", rekao je Jordash za Politico.

Istaknuo je da su zločini protiv čovječnosti ključni dio ruske vojne strategije. Prema njegovim riječima, modus operandi Kremlja sastoji se od tri faze.

U prvoj se identificiraju sve društvene vođe - vojni zapovjednici, političari, novinari ili volonteri. Rusi se rješavaju svakoga tko bi se na bilo koji način mogao oduprijeti ili zaštititi civilno stanovništvo. Nakon toga slijedi proces filtriranja, tijekom kojeg je populacija izolirana i pod stalnim nadzorom. Sigurnosne provjere su stalne, a njima se želi osigurati da ne bude otpora.

Treća je faza uništavanje svega ukrajinskog: knjiga, simbola, kulturnih artefakata. Djeca prolaze kroz preodgoj po ruskom nastavnom planu i programu.

"To ne možete postići bez nezakonitih uhićenja, mučenja, ubijanja civila, prisilnog raseljavanja stanovništva ili otmice djece. To su upravo načini na koje Rusija želi postići svoje vojne ciljeve", opisao je Jordash.

"Ne možete živjeti do ove mjere nad civilnim stanovništvom ako vam nije cilj uništiti Ukrajinu kao naciju. To je, po mom mišljenju, neuobičajeno u oružanom sukobu. Razina kalkulacije je nevjerojatna", istaknuo je.

Mučno svjedočenje ruskog časnika: "Skinuo mu je hlače i rekao: 'Sad ćemo te pretvoriti u djevojku i tvojoj ženi poslati video'"

"Nitko nije bio siguran"

Prema Jordashovim riječima, situacija u Hersonu drugačija je od kijevske regije jer je bila okupirana mnogo duže.

"Ako pogledate što se događa na teritoriju okupiranom od Rusije, vidjet ćete da, ovisno o duljini okupacije, različito napreduje plan. U Hersonu vidite pravu ilustraciju onoga što je rusko političko i vojno vodstvo planiralo za Ukrajinu u cjelini", rekao je Jordash.

Lokalni su čelnici ubijeni, smijenjeni ili zatvoreni. Ruski okupatori stvorili su sustav pritvorskih centara u koje su mogli smjestiti bilo koga koga su smatrali problematičnim i prijetnjom svojoj vlasti. Radilo se o osobama povezanim s ukrajinskom vojskom, policijom ili vlastima, pa čak i njihovim daljnjim rođacima. To je mogao biti bilo tko za koga su Rusi sumnjali da radi s ukrajinskim snagama, rekao je Jordash.

"Svatko bi mogao nestati u pritvorima. Nitko nije bio siguran", rekao je Jordash. Više od 400 ljudi se smatra nestalima iz Hersona.

Važnije je ipak, smatra odvjetnik, identificirati odgovorne, ne samo na terenu, nego zapovjednike koji su izdavali zapovijedi postrojbama koje su činile zločine.

Zelenski: ''Spremni smo za akcije Rusije. Ona se boji priznati kukavičke pogreške''

"Vladimir Putin gotovo sigurno nije naredio silovanja u Buči ili mučenje u Hersonu. Ali kolika je vjerojatnost da je nastavio davati političke i vojne smjernice koje su dovele do tih zločina i da je bio svjestan da se to događa i odobravao to? To su velika pitanja za čije će postavljanje trebati vremena", rekao je Jordash. "Ako želimo uplesti Putina u mjeri njegove odgovornosti, onda moramo biti strpljivi", smatra.

Baklažov, koji je tijekom okupacije izgubio zdravlje i posao, ne vjeruje da će se ljudi koji su ga mučili ikada suočiti s pravdom.

"Svašta se može dogoditi. Sada okupljam grupu ostalih žrtava torture i nagovaram ih na razgovor. Mnogi od njih ne žele ni razgovarati s istražiteljima jer ne žele to ponovno proživjeti", zaključio je Baklažov.

Nasilno gušenje prosvjeda

U travnju su Rusi počeli nasilno gušiti prosvjede pucajući na nenaoružane civile.

Nedugo nakon toga prosvjedi su prestali. Okupatori su uspostavili marionetsku vlast i preuzeli kontrolu nad internetom i protokom informacija. Ubrzo su se na internetu pojavile videosnimke u kojima se stanovnici Hersona ispričavaju ruskoj vojsci zbog prvotnog otpora. Ukrajinski učitelji bili su prisiljeni koristiti ruski plan i program, a knjige na ukrajinskom sustavno su uništavane.