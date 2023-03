Zaposlenica Ministarstva turizma i sporta kupila je staru kuću pa nelegalno započela radove. Inspekcija je zatvorila gradilište, no ona sve to nije srušila već je podnijela zahtjev za građevinsku dozvolu kako bi sve ozakonila. Susjedi su na rubu živaca. Priču donosi emisija Provjereno.

Emisiji Provjereno javili su za ilegalnu gradnju u Pobrima u Opatiji. Tamo je bespravno gradila zaposlenica Ministarstva turizma i sporta. Kupila je staru kuću pa započela radove. Dok je inspekcija izašla na teren i zatvorila gradilište, uspjela je izgraditi međukatne ploče, terase, podigla ravan krov. Rekla im je kako je samo učvršćivala građevinu da se ne uruši, a oni su utvrdili kako se radi o izgradnji izvan gabarita, nadogradnji i naložili rušenje.

Žalila se, a njezine su žalbe odbila čak dva suda. Ništa nije srušila, već je podnijela zahtjev za građevinsku dozvolu kako bi sve ozakonila! Susjedi su na rubu živaca i pitaju se čemu onda sustav i čemu zakoni.

"Namjeravala je tu napraviti dva ili tri apartmana"

2019. godine, stara ruševna kuća u Pobrima, dobila je novu vlasnicu, zaposlenicu Ministarstva turizma. Susjeda Dijana kaže da je vlasnica tu namjeravala napraviti dva ili tri apartmana.

Iduće godine krenuli su radovi, a susjedi kažu, bez ikakvih oznaka. Nada Gržetić, susjeda, kaže da je vlasnica počela radove bez da ih je prijavila, bez da je zatražila građevinsku dozvolu, što su, kaže susjedi shvatili 2020. godine na jesen. Pisali su i zvali građevinsku inspekciju, ali nisu nikako stizali na red, prevelika je gužva, odgovarala je inspekcija.

"I ona je, dok je građevinska inspekcija stigla na teren uspjela napraviti tri ploče pregradne između katova, terase, četiri i pol puta otprilike dva metra na sva tri kata, vanjsko stepenište i to sve bez ikakvih dozvola, bez statičkih proračuna, bez ičega", kaže Nada Gržetić, susjeda. Zašto to govori s toliko sigurnosti je činjenica da zna tko je nacrte radio, a saznala je i ekipa Provjerenog.

"Nikad mi nismo ništa vidjeli, moj sin joj je crtao nacrte za kuću po onom kako je ona tražila od njega, jer on ima mogućnost, jer je završio neke tečajeve pa je znao, ali on nije ovlašteni inženjer niti ima veze direktne s tim", izjavila je susjeda Dijana

Nije ovlašten jer je inače kuhar po struci. "To su bili telefonski pozivi u sred noći. Govorila je da joj se makne zid za centimetar ili nešto preseli. On je radio mjesecima i noću i naravno da nije dobio nikakvu naknadu, ali u međuvremenu su oni ušli u vezu", kaže susjeda.

Svim susjedima su radovi bili krajnje čudni. Naime ogoljeni su trusni zidovi, a gdje je bila rupa, krpalo se s ciglom i samo gradilo na starome, govore.

"Temelji se na nečemu što je staro 200 godina bez cementa bez ičega i pitanje je koliko će taj zid izdržati", kaže Nada Gržetić. Kuća je građena prije 1968. godine. Novo izgrađene terase prelaze preko čestice za koju Nada ima vlasnički list i u sporu su oko toga.

"Na južnoj strani zgrade su dodane te dvije ogromne terase, u biti za cijelu duljinu kuće, izbačene van skoro dva metra i noseći stup potporni za cijelu konstrukciju koji se temelji na cisterni na rupi od cisterne koja je ispod, a sve to drži suhozid", ispričala je Nada.

Spavala je kod gospođe Dijane i odjednom, govori nam, naprasno nestala i prestala se javljati nakon što su radovi završili.

"Ja sam dala i vodu i struju jer sam najbliža, nisam dobila nikad naknadu za to, ništa", kaže susjeda Dijana. Da nema nikakav papir o gradnji dokazala je inspekcija. "Uporabnu dozvolu za građevine starije od 1968. godine i to je jedini dokument koji je priložila na upit građevinskog inspektora što ima od papira, jedino to", kaže Gržetić.

Građevinska inspekcija zabranila daljnje radove

Kada je konačno građevinska inspekcija izašla na teren, zabranila je daljnje radove i naložila rušenje izgrađenog i to detaljno na pet stranica. Ekipa Provjerenog pokušala je doći do investitorice, nije htjela pred kameru, ali je navela kako nije ona ništa gradila već samo učvršćivala sve da ne padne. No nalaz inspekcije to demantira.

"Netočni su i neistiniti daljnji navodi Mihaele Marić Heigl da je izvodila radove u skladu s člankom 150. zakona o gradnji, odnosno na održavanju građevine jer je inspekcijskim pregledima nedvojbeno utvrđeno da se radi o rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji stambene građevine", priopćila je Inspekcija.

Također inspekcijski nalaz navodi i kako je rekonstrukcija izašla iz postojećih gabarita zgrade. I detaljno navode što i koliko je izvan gabarita. No investitorica se oglušila na nalaz inspekcije i žalila se na rješenje Upravnom sudu.

"Iskoristila je to pravo, međutim odbijena je, odbijene su joj žalbe i na upravnom sudu u Rijeci i na Višem uUpravnom sudu u Zagrebu u 6.mjesecu 2022. godine i mislili smo da je sad priča gotova", kaže susjeda Gržetić. No nekoliko mjeseci kasnije susjedima dolazi poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole!

"Niko od nas to ne može vjerovati. Zbilja, čemu onda svi zakoni?", kaže Gržetić. "Postavili smo to pitanje Zavodu za prostorno planiranje neka nam kažu po kojem zakonu je moguće dati zahtjev u takvoj situaciji, nismo dobili odgovor", napominje susjeda Gržetić. Otišli su na uvid u dokumentaciju i ostali zatečeni.

"Pokazana nam je dokumentacija, dokumentacija je naravno zatečenog stanja, znači sve to šta je nelegalno izgrađeno je ubilježeno kao nešto što postoji od prije zapravo i mi sad tu možemo dati svoje mišljenje primjedbe", kaže Gržetić.

"Upisano novo bespravno sagrađeno"

I te dvije čestice na kojima je kuća građena izmjenama katastarskih izmjera postaje jedna čestica. Nada tvrdi na toj novoformiranoj čestici upisano je novo bespravno sagrađeno kao da je tu od pamtivijeka.

Na sve navedeno Nada je uložila prigovor, sporovi oko čestice su još u tijeku, a u tijeku je i postupak izdavanja građevinske dozvole za nešto što je nedvojbeno bespravno izrađeno. Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju je odgovorio - da i to se može.

"Svaki investitor ima pravo podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za građenje ili rekonstrukciju građevine, bez obzira na možebitnu činjenicu da je ona već izvedena bez građevinske dozvole i da je predmetom postupanja inspekcije. Naglašavamo da je to moguće i redovita je praksa i u slučaju da investitor prilikom građenja odstupi od izdane dozvole, a podsjećamo da je upravo radi takvih slučajeva donesen i poseban Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama", priopćio je Upravni odjel.

Ali taj Zakon se odnosi na zgrade koje su se gradile ili rekonstruirale do 2011 godine. Ovdje su u pitanju radovi izvedeni prije dvije godine.

Ekipa Provjerenog upitala je odvjetnika čemu onda propisi ukoliko se može graditi bespravno i pri čemu je naloženo rušenje pa potom isto ozakoniti kao da se ništa dogodilo nije?

"Propisi kao takvi su dobri i oni imaju svoju svrhu i svoj logični slijed zbog čeg i kako se postupa. Međutim u ljudskoj naravi je tako da pokušavaju iskoristiti te propise ili recimo neke nedostatke u propisima kako bi ostvarili određenu korist ili na neki drugačiji način mimo propisa došli do cilja koji žele ostvariti", kaže odvjetnik Ivan Batinić.

U novoj sada ovlaštenoj projektnoj dokumentaciji stoji kako su radovi rađeni bespravno sa znakom zabrane građevinske inspekcije. Navode i kako zatečeno stanje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade pregledano od strane ovlaštene statičarke nije zadovoljavajuće.

"Ovdje je sve van zakona i van pameti", kaže Gržetić. Susjedi su ogorčeni i pitaju se čemu onda građevinska inspekcija i sve ostalo kada se može bespravno graditi i potom sve ozakoniti?

Istra u borbi protiv ilegalne gradnje: Cijela naselja izgrađena bez dozvola, stavili rampe i blokiraju pristup moru

"Inspektor koji je odradio svoj posao je uzalud radio svoj posao, sudovi su isto uzalud radili svoj posao, mi smo isto uzalud radili svoj posao i priča ide dalje", napominje susjeda. Svi mi plaćamo inspektore, suce i sve ostale uključene u ovakve postupke. Jedna državna institucija kaže rušite, druga kaže ma možda i ne morate!

"Svrha same građevinske inspekcije nije isključivo u tom da ona kažnjava i ruši nego u svim situacijama u kojima je moguće dovesti stanje gradnje u legalnost da se dopusti investitorima da oni te građevine dovedu u to stanje, da su one legalne, da su tako izgrađene, da imaju svu potrebnu papirologiju", uvjerava odvjetnik Batinić.

Zaposlenica turizma koja ide nelegalno graditi

Susjedi su uložili prigovore na izdavanje građevinske dozvole. I prilično se osjećaju nezaštićeno i izigrano od sustava. "Živjeti kraj nekoga tko je spreman takve stvari raditi nije ni lijepo ni ugodno", kaže Gržetić. Građevinskih inspektora ima premalo tako da bespravni graditelji baš poput ovog primjera uspiju završiti sve grube radove prije nego li ovi izađu na teren. Potom se stvar provlači po sudovima, da bi na kraju nelegalno potencijalno postalo legalno.

Podivljala bespravna gradnja u Istri: U vinogradima i šumama kuće s bazenima. "To je način da ljudi zarade, a svi problemi ostaju lokalnoj upravi"

O stanju u sustavu i društvu dovoljno govori činjenica da je zaposlenica ministarstva turizma išla nelegalno graditi apartmane. I što bi točno bilo da susjedi nisu zvali građevinsku inspekciju? Bili to ostalo tako? Izvedeno mimo zakona?

Hoće li je ozakoniti, ne znamo, jer kažu iz Upravnog odjela za prostorno planiranje i graditeljstvo postupak je još u tijeku i konačna odluka još nije donesena. Za sve vrijedi slijediti zakon i graditi po propisima, posljedice nepridržavanja istog tjednima gledamo u Turskoj. Nije ni bitno je li velika ili mala zgrada, kuća, što god. U Hrvatskoj bespravni graditelji imaju priliku stići izgraditi, a potom očito često i ozakoniti kao da se ništa nije dogodilo. Apsurd.

