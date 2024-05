UZNEMIRUJUĆI VIDEO Objavljena snimka Hamasovih militanata kako maltretiraju izraelske vojnikinje: "Ovo su cionistkinje, tako ste lijepe"

Izraelski Forum obitelji zarobljenika i nestalih objavio je snimku otmice i mučnog ispitivanja izraelskih vojnikinja 7. istopada 2023. u bazi Nahal Oz koje su snimili teroristi Hamasa.

Na snimkama se vide vojnikinje prekrivene krvlju i zavezane kako sjede uza zid dok oko njih na podu leže mrtvi vojnici. U jednome trenutku teroristi ih počnu fotografirati, a jedna od žena kaže kako ima prijatelje u Palestini, pokušavajući se spasiti.

Na to vojnici Hamasa ušutkavaju vojnikinje uz prijetnje da će ih ubiti. Čuje se kako jedan od terorista govori "Evo djevojaka" implicirajući da mogu zatrudnijeti. "Ovo su cionistkinje, tako ste lijepe", dodaje terorist.

"Naša su braća poginula zbog vas i ubit ćemo vas", čuju se prijetnje upućene vojnikinjama.

