VIDEO Tenkovi na ulicama: Izraelska vojska probija se kroz izbjeglički kamp, ljudi trče na ulicama

Izraelski tenkovi uz zračnu i kopnenu podršku u ponedjeljak su se dodatno probili u Džabaliju na sjeveru Pojasa Gaze, prenose tamošnji stanovnici i Hamas, dok je i južni Rafah pod zračnim napadima.

U Džabaliji se tenkovi kreću prema središtu tog kampa, jednog od osam takvih povijesnih lokacija u Pojasu.

Stanovnici javljaju kako tenkovi gađaju središte kampa te da su uništeni deseci kuća. Izraelska vojska primorala je stotine Palestinaca da napuste svoja skloništa, piše agencija Reuters.

Violent clashes between the Palestinian factions and the Israeli forces in Jabalia.

U Rafahu, u blizini granice s Egiptom, Izrael je pojačao zračne napade na istočne dijelove tog grada, ubivši ljude u kući u četvrti Brazil.

Stanovnici prenose kako su tenkovi sad stacionirani na ulici Salahudin koja prolazi istočnim dijelovima grada, a da je autocesta blokirana zbog žestokih borbi. Dodaje se kako su istočni dijelovi Rafaha postali „grad duhova”.

Hamas je objavio kako se njegovi borci bore protiv izraelskih snaga na ulicama istočno od Rafaha te na istoku Džabalije.

IOF DELIBERATELY ATTACKED an AMBULANCE and JOURNALISTS near it in Jabalia refugee camp in the north of the Gaza Strip on Saturday



IOF tanks began advancing deeper into the densely populated Jabalia Camp, DELIBERATELY targeting evacuation centres and residential buildings