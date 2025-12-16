Jeziva strana humanitarnih kampanja: Snimali djecu s rakom, novac je nestao

Istraživanje BBC World Servicea otkrilo je međunarodnu mrežu sumnjivih humanitarnih kampanja koje su, pod krinkom prikupljanja pomoći za teško bolesnu djecu, prikupile milijunske iznose, dok obitelji djece često nisu dobile gotovo ništa ili uopće nisu znale da su kampanje objavljene.

Jedan od najpotresnijih slučajeva je onaj sedmogodišnjeg Khalila s Filipina, koji je bolovao od raka. Njegova majka Aljin pristala je na snimanje emotivnog videa nakon što joj je rečeno da će on pomoći u prikupljanju novca za liječenje. Snimanje je, prema njezinim riječima, bilo inscenirano, a dječak je bio prisiljen učiti tekst i plakati pred kamerom. Iako je kampanja na njegovo ime, prema dostupnim podacima, prikupila oko 27 tisuća dolara, obitelj nikada nije dobila taj novac, osim jednokratnog honorara za snimanje. Khalil je godinu dana kasnije preminuo.

BBC je identificirao ukupno 15 obitelji iz različitih dijelova svijeta koje tvrde da su bile iskorištene na sličan način. Devet njih kaže da nije dobilo ništa od ukupno oko četiri milijuna dolara koji su navodno prikupljeni u njihovo ime. Kampanje su bile profesionalno producirane, emotivne i širile su se putem YouTubea i društvenih mreža stvarajući snažan osjećaj hitnosti.

Ključnom osobom u mreži identificiran je Erez Hadari, izraelski državljanin koji živi u Kanadi, a čije se ime povezuje s više organizacija, među njima i s udrugom Chance Letikva, registriranom u Izraelu i SAD-u. Iako se njegovo ime ne pojavljuje izravno u svim službenim dokumentima, brojne kampanje i svjedočanstva obitelji dovode ga u vezu s organizacijom snimanja i distribucijom kampanja.

Slični obrasci zabilježeni su u Kolumbiji, Ukrajini, Gani i drugim zemljama. Roditelji tvrde da su im lokalni posrednici nudili pomoć, organizirali snimanja u bolnicama i obećavali financijsku potporu, no nakon toga kontakt bi prestao. U nekim slučajevima obitelji su kasnije saznale da su njihovi videozapisi prikupili stotine tisuća dolara, a rečeno im je da kampanje nisu bile uspješne.

U Ukrajini je jedna kampanja navodno prikupila više od 280 tisuća eura iako majka djeteta tvrdi da nikada nije dala suglasnost za objavu i nije napisala emotivne poruke koje su se pojavljivale uz video. Klinika u kojoj je snimanje provedeno kasnije je priopćila da nije odobrila takve aktivnosti te je raskinula suradnju s djelatnicom povezanom s kampanjom.

Na pitanje gdje je završio prikupljeni novac, organizatori su u nekim slučajevima tvrdili da je potrošen na oglašavanje, no stručnjaci za humanitarni sektor upozoravaju da takvi troškovi ne bi smjeli prelaziti 20 posto ukupno prikupljenih sredstava.

BBC navodi da su neke kampanje i dalje aktivne, čak i za djecu koja su u međuvremenu preminula. Unatoč upitima, osobe i organizacije povezane s tim slučajevima nisu odgovorile na optužbe.

Regulatorna tijela u Izraelu i Ujedinjenom Kraljevstvu upozoravaju donatore da prije uplate provjere je li organizacija registrirana i vjerodostojna, te da u slučaju sumnje kontaktiraju s nadležnim institucijama.