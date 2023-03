Društvene mreže pune su objava još jednog gafa američkog predsjednika Joea Bidena.

Prema objavama na Twitteru, američki predsjednik Joe Biden opet se spotaknuo dok se penjao po stepenicama kako bi ušao u Air Force One. Incident se dogodio dok se spremao napustiti vojnu bazu Maxwell u Alabami.

Inače, Biden puni medijske stupce i svojim učestalim gafovima tijekom kampanje za predsjedničke izbore, ali i sada kada je na funkciji predsjednika.

Društvene mreže učestalo objavljuju njegovo posrtanje na stepenicama, dezorijentiranost i ostale gafove.

Nedavno je javnost nagađala o padu niz rampu predsjedničkog aviona Air Force One.

Snimka pada pojavila se na društvenim mrežama i postala je hit, ne samo među Bidenovim kritičarima. No, kako je pisao AFP, osoba koja je pala u varšavskoj zračnoj luci Chopin nije bio Biden, kazao je Sean Savett, glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a.

Njegove riječi potvrdile su fotografije i videozapisi Bidenova iskrcaja koje su objavile brojne medijske kuće, a na kojima predsjednik izlazi niz rampu koja je pričvršćena za prednji, a ne stražnji ulaz, gdje se dogodio pad.

