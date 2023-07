VIDEO Šokantni prizor s Floride: Morski pas pliva prema kupačima, ljudi vrište i bježe na obalu

Panika nastala na plaži na Floridi slična je onoj u filmovima o napadima morskih pasa. Golemi morski pas pliva prema kupačima pa se vrti u plićaku u blizini plaže na Floridi.

Na dramatičnoj snimci koja se proširila društvenim mrežama vide se kupači koji na samo nekoliko koraka, u plićaku, ugledaju morskog psa. Povici kupača na obali kojim su upozoravali na morskog psa iznenadili su i plivača koji se odmarao na gumenom čamcu.

Morski pas sa snimke djeluje uznemireno, oko njega sve prska dok se vrti u vodi. Prizor je snimljen u Perdito Keyu u nedjelju poslijepodne. Leđna peraja morskog psa pojavila se iz dubine i počela stvarati valove na vodi dok je plivao.

U tvitu sa snimkom piše kako se vjerojatno radi o morskom psu čekićar, koji generalno ne bi trebao ljudima biti prijetnja.

This is probably a hammerhead shark going after a ray. Hammerheads are generally no threat to humans. This video was taken Sunday afternoon at Perdido Key, Florida (near Pensacola) by Jennifer Ward. pic.twitter.com/OqBveCUFOf