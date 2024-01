Mora platiti kaznu za prebrzu vožnju iako nema automobil i ne vozi

Muškarcu Thomasu Wiegoldu stigla je kazna 15. svibnja 2023. jer je navodno vozio sedam kilometara na sat prebrzo u Kaltenkirchenu. Kada je dobio kaznu, ostao je šokiran jer on niti vozi, nema automobil a tada nije ni bio u Kaltenkirchenu.

Uložio je prigovor policiji te angažirao odvjetnika.

I to nije prva greška policije, koji su prvo kaznu poslali Julianu Wiegoldu, šef tvrtke za metalne konstrukcije u Kaltenkirchenu. No ubrzo se otkrilo da on nije čovjek na fotografiji s radara.

Nakon toga policajac je konačno potražio ime Wiegold na internetu te je naišao na Thomasa Wiegolda iz Berlina, koji je novinar i stručnjak za obrambenu politiku. Na temelju fotografija policajac je bio siguran da je vozač. Nom ispostavilo se da je policija opet pogriješila i nije to priznala, piše Bild.

"Ako se guglanje smatra pouzdanim policijskim poslom, onda je rizik da kaznu dobije pogrešna osoba velik", rekao je Wiegold, koji iz principa ne želi platiti 20 eura kazne.