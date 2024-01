VIDEO Ogromni valovi pogodili američku vojnu bazu u Tihom oceanu: Pogledajte razmjere štete

Ogromni valovi poplavili su za vikend dijelove američke vojne baze usred Tihog oceana i prouzročili štetu za čije će saniranje biti potrebni mjeseci, objavljeno je u izvješću američke vojske, piše CNN.

Video objavljen na X-u prikazuje veliki val koji nadire u restoran na otoku Roi-Namur, na kojemu se nalazi poligon američke vojske za testiranje obrane od balističkih projektila na Maršalovim otocima.

Roi-Namur Island was struck by several substantial waves on Saturday night. It was NOT a tsunami. The powerful waves, driven by cyclonic surges in the open sea, affected the island located in the northern part of the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands.



