Glumac je imao više žrtava? Mladić ispričao mučnu priču kako ga je glumac dirao u automobilu: "Šutio sam u šoku"

Vijest da je glumac Moamer Kasumović, poznat i po liku Damira Fazlinovića iz serije Lud, zbunjen, normalan, osuđen zbog bludnih radnji nad maloljetnikom te da je potom tu kaznu otkupio, zbog čega je pušten na slobodu, šokirala je regiju.

Priča je u javnost dospjela nakon što je 16. rujna mladić koji je bio njegova žrtva o tome javno progovorio u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Kada se mislilo da ne može gore, u javnost su procurile nove informacije - to nije bio jedini mladić koji je pretpio traume zbog poznatog glumca. Naime, portalu Raport, koji je otkrio ovaj slučaj, javio se mladić koji tvrdi da je također bio Kasumovićeva žrtva. Dakle, mladić koji je smogao hrabrost istupiti u kazalištu nije, kao što se pretpostavljalo, osoba iz presude, već se radi o novoj žrtvi.

Žrtva iz presude

Mladić, čija je obitelj podnijela prijavu, danas ima 20 godina, a traumatično iskustvo odvilo se kada je imao 15 godina, odnosno 2019. Kasumovića je upoznao u jednom sarajevskom lokalu u kojem je bio s ocem i njegovim društvom. isprva je bio oduševljen kad je upoznao glumca serije koju je volio.

"Sjedili smo i on mi se obratio. Pričao mi je o tome kako se snimaju serije, o kamerama kako se postavljaju za određene scene, a ja sam htio upisati Akademiju scenskih umjetnosti pa mi je sve to bilo zanimljivo", rekao je.

No, u jednom trenutku Moamer Kasumović, ispričao je, tiho ga je na uho upitao koliko puta dnevno mastrubira.

"To me pitanje iznenadilo, ali mislio sam da je to neka muška priča. U tom trenutku nisam ništa pomislio", dodao je mladić.

Glumac mu je navodno davao komplimente i pitao ga je li gay. Kada je došlo vrijeme odlaska, u automobil je s mladićevim ocem i prijateljem sjeo i Kasumović. Žrtva navodi kako se tada, kao 15-godišnjak, našao s glumcem na zadnjem sjedalu te da ga je Kasumović dirao po intimnim dijelovima tijela, a njegovu ruku stavio na svoj spolni organ. Pri tome mu je, kaže, prstom preko usana pokazao da šuti.

"Ja sam se zaledio. Šutio sam u šoku", ispričao je mladić i dodao da mu se iduće jutro javio putem društvene mreže.

Petnaestogodišnjak je tada otišao kod psihoterapeutkinje koja mu je savjetovala da sve ispriča roditeljima, a oni su podnijeli prijavu.

"Poslije toga, vidio sam ga dva puta. Normalno hoda, živi, kao da se ništa nije dogodilo", ogorčen je mladić.

Pročitajte i ovo Prostitucija u Beogradu Djevojka koju su podvodila braća, Vučićeva kumčad: "Trudna madam na mužu je pokazivala što da radim, dnevno je bilo 10 klijenata"

Pročitajte i ovo čula se eksplozija VIDEO Tragedija u susjednoj zemlji: Urušila se zgrada, poginuli brat (6) i sestra (4)

Pročitajte i ovo Kaos na Bliskom istoku VIDEO Eskalacija napada! Ovaj potez Amerikanaca mogao bi biti znak da se sprema veliki sukob