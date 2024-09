VIDEO Eskalacija napada! Hezbolah gađao izraelsku raketnu bazu, IDF žestoko uzvratio, irački militanti napali dronovima

Izrael i Libanon razmijenili su žestoku vatru u nedjelju, pri čemu su izraelski borbeni zrakoplovi izveli najintenzivnije bombardiranje juga Libanona u gotovo godinu dana rata, dok je Hezbolah preuzeo odgovornost za raketne napade na vojne ciljeve na sjeveru Izraela.

Izraelska vojska priopćila je da je u subotu gađala oko 290 ciljeva, uključujući tisuće Hezbolahovih raketnih bacača, te je rekla da će nastaviti gađati ciljeve pokreta koji podržava Iran.

Izrael je rano u nedjelju zatvorio škole i ograničio okupljanja u mnogim sjevernim dijelovima zemlje i na Golanskoj visoravni koju je Izrael okupirao.

🚨URGENT:🚨 Fires are rising in #Ramat_David Air Base, now targeted by #Hezbollah.

There is a message in targeting this airbase, that Hezbollah can reach the airport anytime.

It is from this base that #Israeli war planes took off today to bomb #Lebanon!

Tonight’s barrage is not… pic.twitter.com/wV784BuC8b