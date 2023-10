VIDEO Upucan ukrajinski političar koji je trebao biti na čelu Putinove vlade: "Olegovo stanje vrlo je ozbiljno"

Vladimir Rogov nije rekao gdje se pucnjava dogodila. "Oleg je upucan", napisao je na Telegramu Rogov, pa pozvao pravoslavne vjernike da se mole za Carjova.

"Olegovo stanje vrlo je ozbiljno. Trenutačno je na intenzivnoj njezi", dodao je taj dužnosnik kojeg je Rusija postavila na okupiranom jugu Ukrajine.

Izvori su prošli mjesec rekli Reutersu da je Rusija za Carjova planirala da predvodi marionetsku vlast u Kijevu nakon invazije 24. veljače 2022. godine.

Oleg Tsarev is in intensive care - Vladimir Rogov



It is reported that the politician's condition is very serious.

Oleg Tsarev was shot . pic.twitter.com/TWs1Q6FBCG