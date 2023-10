Kaos u Gazi: Izrael proširio napade, obitelji izraelskih taoca traže objašnjenje

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

10:42 Najnovija anketa pokazuje da skoro pola stanovništva Izraela više ne podržava kopnenu ofenzivu na Gazu. Preciznije, 49 posto ih je za odgodu, 29 posto i dalje podržava da ofenziva krene što prije, dok 22 posto ne zna što bi mislilo.

Za usporedbu, u anketi objavljenoj 19. listopada 65 posto ispitanika podržavalo je početak ofenzive.

10:29 Izraelske snage su preko noći ušle u sjeverni pojas Gaze i proširile kopnene operacije te ostaju na terenu, potvrdio je glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Daniel Hagari.

"IDF nastavlja sa značajnim napadima iz zraka i mora. Zapovjednici Hamasa ubijeni su sinoć, uključujući zapovjednika mornarice", istaknuo je glasnogovornik.

"Njihovo ubijanje je značajna faza napretka u borbi i znači da ćemo se boriti protiv slabijeg neprijatelja", dodao je.

Također je napomenuo da će IDF nastaviti razotkrivati kako Hamas "koristi i iskorištava civilno stanovništvo Gaze", a Izrael će povećati humanitarnu pomoć za one koji su putovali na jug Gaze.

"Ući će još kamiona s hranom, lijekovima i vodom. Svatko u tom području, koje je sigurno i zaštićeno područje, će ih primiti", rekao je Hagari.

Reagirajući na konferenciju, urednica za sigurnost i obranu Sky Newsa Deborah Haynes je istaknula da je glasnogovornik IDF-a bio "vrlo oprezan" da ne "otkrije svoju ruku prije nego što se to dogodi".

"Hagari je jasno želio naglasiti da IDF vjeruje da napada ciljeve Hamasa, unatoč tome što civili umiru", rekla je.

10:08 Novinar BBC-a u Gazi opisao je "potpuni kaos" koji je vladao tijekom izraelskih noćnih napada.

"Sjever pojasa Gaze je bio pod žestokim bombardiranjem na razini koju dosad nismo vidjeli. Vozači kola hitnih pomoći rekli su mi da nisu ni s kim mogli komunicirati pa su se samo vozili u smjeru eksplozija", ispričao je.

"Panika je vladala svuda, čak i ovdje, u Khan Younisu, gdje je bombardiranje bilo bliže, jer su ljudi pokušali stupiti u kontakt s članovima obitelji na drugim područjima, ali su mobilne mreže isključene", dodao je.

9:54 Obitelji izraelskih talaca zatražili su hitni sastanak s premijerom Benjaminom Netanyahuom te ministrom obrane Yoavom Gallantom.

"Obuzeti smo tjeskobom, frustracijom i osobito golemim bijesom jer se nitko iz ratnog kabineta nije udostojio sastati s obiteljima otetih kako bi im objasnio jednu stvar - ugrožava li kopnena operacija sigurnost 229 otetih u Gazi", stoji u priopćenju. Obitelji su zabrinute za sudbinu svojih najmilijih i čekaju objašnjenje.

9:40 Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ne može stupiti u kontakt sa svojim osobljem u pojasu Gaze jer je ondje Izrael isključio internet i mobilne mreže, objavio je šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Također, zbog isključenja hitna pomoć ne može doći do ozlijeđenih. Evakuacija pacijenata i pronalazak skloništa u ovakvim uvjetima nisu mogući", napisao je te pozvao na prekid vatre.

