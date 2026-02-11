Šokantan slučaj potresa zemlju! Na dvije lokacije nađeno šest ubijenih, među njima i dječak: "Vidjeli su nešto..."

Slučaj misterioznih smrti šestero ljudi čija su tijela pronađena u planinama danima potresa Bugarsku. Toliko da ga je glavni državni tužitelj prozvao "Twin Peaks" prema popularnoj seriji iz 90-tih kada se cijela nacija pitala tko je ubio Lauru Palmer.

"Detalji su šokantniji nego u seriji Twin Peaks", rekao je tužitelj Borislav Sarafov. Glavni ravnatelj policije Zahari Vaskov ocijenio je da se radi o "slučaju bez presedana".

Sve je počelo početkom veljače, kada su trojica muškaraca u dobi od 45, 49 i 51 godine pronađena mrtva u izgorjelim ostacima planinarskog doma u blizini prijevoja Petrohan, planinskog prijevoja koji povezuje pokrajinu Sofiju sa sjeverozapadnom pokrajinom Montanom.

Sva trojica imala su prostrijelne rane na glavi za koje su forenzičari rekli da su ih sami nanijeli, iz neposredne blizine ili direktno. Tragovi DNK-a pronađeni na vatrenom oružju pripadali su samo preminulim muškarcima, rekli su.

Zatim je u nedjelju policija otkrila još tri tijela, dvojice muškaraca u dobi od 51 i 22 godine te 15-godišnjeg dječaka, u kamperu u području vrha Okolchitsa, oko 100 km sjeverno od glavnog grada Sofije. Istražitelji su pratili trag trojice muškaraca jer su sumnjali da su povezani s tri tijela koja su pronađena ranije u planinama.

“Na temelju podataka obdukcije za posljednja tri tijela, čini se da su vjerojatno počinjena dva ubojstva i jedno samoubojstvo“, rekli su u utorak u tužiteljstvu, prenosi Guardian.

Snimke nadzornih kamera: Svi su bili zajedno

Istražitelji su utvrdili pomoću snimki nadzornih kamera oko kolibe da je svih šest sada mrtvih osoba bilo zajedno do jutra 1. veljače. Dio skupine, uključujući 15-godišnjaka, potom se odvezao kamperom, dok su ostali bili u kolibi koju su zatim zapalili.

Policija smatra da su petorica muškaraca bili članovi Nacionalne agencije za kontrolu zaštićenih područja, nevladine organizacije za zaštitu prirode koja je koristila planinarski dom na prijevoju Petrohan kao sjedište, a također je bila domaćin kampova za mlade.

U nekim izvještajima, njezini su članovi opisani kao šumski čuvari koji su godinama patrolirali područjem u blizini srbijanske granice i pomagali graničnoj policiji. U međuvremenu, organi za provođenje zakona rekli su da su se muškarci bavili tibetanskim budizmom te su citirali rođaka jednog člana koji je govorio o “iznimnoj psihološkoj nestabilnosti” unutar skupine.

Prema neslužbenim informacjama, glavni osumnjičeni za pet ubojstava je Ivaylo Kalushev koji je i vlasnik kampera u kojem su pronađena tri tijela.

"Kategorički odbijam verziju koju Ministarstvo unutarnjih poslova pokušava nametnuti. Moj sin nije napravio ništa od toga, on je ubijen! Sigurna sam da će prije ili kasnije sve izaći na vidjelo", rekla je njegova majka Stela Dimitrova Majstorova.

Osobe bliske žrtvama rekle su da su morali biti ubijeni jer su svjedočili kriminalnim aktivnostima oko bugarsko-srpske granice, gdje krijumčarenje ljudi i ilegalna sječa šuma nisu neuobičajeni.

Ralitsa Asenova, majka jedne od žrtava pronađenih u kamperu odbacila je izvješća o napetostima unutar skupine. Naime, prema još uvijek neslužbenim informacijama, njezin sin je glavni osumnjičeni

"Očito su vidjeli nešto što nisu smjeli. Za mene je ovo profesionalno ubojstvo", rekla je u intervjuu za Novu, bugarsku televizijsku postaju.