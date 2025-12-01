Obavijesti Foto Video Pretražite
Drama u Južnoj Koreji

Mislili su da im je dom siguran: Hakirali 120.000 kamera i prodavali intimne snimke

01. prosinca 2025.
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Policija je u nedjelju objavila uhićenja, rekavši da su optuženi iskoristili ranjivosti IP kamera, poput jednostavnih lozinki.
