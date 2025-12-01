Mislili su da im je dom siguran: Hakirali 120.000 kamera i prodavali intimne snimke

Četiri osobe uhićene su u Južnoj Koreji zbog navodnog hakiranja više od 120.000 videokamera u domovima i tvrtkama te korištenja snimki za izradu seksualno eksploatacijskih materijala za inozemnu web stranicu.

Policija je u nedjelju objavila uhićenja, rekavši da su optuženi iskoristili ranjivosti IP kamera, poput jednostavnih lozinki.

IP kamere inače poznate kao kućne kamere jeftinija su alternativa CCTV-u i spajaju se na kućnu internetsku mrežu te se često instaliraju radi sigurnosti ili praćenja sigurnosti djece i kućnih ljubimaca.

Navodno su među lokacijama hakiranih kamera u zemlji bile privatne kuće, karaoke sobe, pilates studio i ginekološka klinika.

U izjavi koju je objavila južnokorejska Nacionalna policijska agencija otkriveno je da su četvorica osumnjičenika djelovala neovisno jedan od drugoga i da nisu kovali zavjeru, piše BBC.

Jedan od osumnjičenika optužen je za hakiranje 63.000 kamera i izradu 545 seksualno eksploatirajućih videa, koje je potom prodao za virtualnu imovinu vrijednu 35 milijuna vona (10.507eura). Drugi je navodno hakirao 70.000 kamera i prodao 648 videa.

Dvojica osumnjičenika odgovorna su za otprilike 62 posto videa objavljenih u protekloj godini na web stranici koja je ilegalno distribuirala snimke hakiranja IP kamera.

Policija sada poduzima mjere za blokiranje i zatvaranje te web stranice te surađuje sa stranim agencijama kako bi istražila njezinog operatera. Također su uhitili tri osobe za koje se sumnja da su kupile i pregledavale materijale putem stranice.

"Hakiranje IP kamera i ilegalno snimanje nanose golemu patnju žrtvama i stoga su ozbiljna kaznena djela. Iskorijenit ćemo ih energičnim istragama", rekao je Park Woo-hyun, šef kibernetičkih istraga u Nacionalnoj policijskoj agenciji.

"Gledanje i posjedovanje ilegalno snimljenih videa također su ozbiljni zločini, stoga ćemo ih aktivno istražiti", poručio je. Vlasti su osobno posjetile ili obavijestile žrtve na 58 lokacija, informirajući ih o incidentu i dajući im smjernice o promjeni lozinki.

Također pomažu žrtvama u brisanju i blokiranju sadržaja te rade na identificiranju drugih koji su možda bili pogođeni.