VIDEO Snimljen dramatičan trenutak bijega ministara: Ovako su ih spašavali od bijesa ljudi

Nepal je ovog tjedna upao u političku krizu nakon što su neviđeni prosvjedi mladih, potaknuti zabranom društvenih mreža i bijesom zbog korupcije, postali nasilni. Neredi su izbili u Katmanduu i nekoliko drugih gradova.

Mirni prosvjedi, predvođeni generacijom Z, eskalirali su u ponedjeljak u nasilne nerede. U utorak je ostavku dao premijer K. P. Sharma Oli. Vlasti su otvorile vatru na prosvjednike te ubile najmanje 19 i ranile više od 100 ljudi. Nakon toga ukinuta su ograničenja Vlade kojima se zabranjuje pristup 26 platformi društvenih medija, među kojima su Facebook, Instagram, X, YouTube.

U jednom od najsimboličnijih činova javnog gnjeva prosvjednici su zapalili domove nekoliko visokih čelnika.

U dramatičnim scenama, neki ministri prevezeni su vojnim helikopterima kako bi izbjegli nasilje, a premijer K. P. Sharma Oli i predsjednik Ram Chandra Poudel već su dali ostavke i pobjegli.