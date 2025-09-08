Na prosvjedima poginulo najmanje 19 ljudi: Vlada povukla odluku o zabrani

Nepalska vlada povukla je zabranu društvenih mreža u Nepalu nakon što je u krvavim sukobima u ponedjeljak poginulo najmanje 19 ljudi, uključujući 12-godišnjaka. Ministar unutarnjih poslova podnio je ostavku.
Sumnjaju na dron
Uzbuna u Europi: Srušio se neidentificiran objekt
Rekao da je zabrinut
Medvedev optužio NATO članicu: "Pripremaju rat, napast će nas iz pet pravaca"
Ako stvari postanu ozbiljne
Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"
Većina poginulih bili su tinejdžeri, a na snimkama se vidi da su neki od njih još uvijek nosili svoje školske uniforme. Prosvjed je eskalirao danas kad su ljudi masovno izašli na ulice u više gradova, tražeći ukidanje zabrane društvenih mreža koja je donesena u petak.
Kathmandu: Prosvjedi protiv zabrane društvenih mreža
Foto:
Afp
Brojne platforme, uključujući Facebook, YouTube i X, nedostupno je u Nepalu od petka nakon što je vlada blokirala 26 neregistriranih stranica, što je izazvalo ljutnju i među građanima. Oko 90% od 30 milijuna stanovnika Nepala koristi internet.
Premijer KP Sharma Oli rekao je da će osigurati korištenje društvenih mreža, a ministar unutarnjih poslova Ramesh Lekhak ponudio je ostavku navodeći moralnu odgovornost za izgubljene živote u prosvjedima, izvještava News18.
Kathmandu: Prosvjedi protiv zabrane društvenih mreža
Foto:
Afp
Nemiri su eskalirali dok se gomila probijala u ograničenu zonu u blizini parlamenta, a neki su se prosvjednici penjali i preko zida kompleksa. Policija je na njih ispaljivala suzavac i gumene metke. Okružna uprava uvela je policijski sat u nekoliko ključnih dijelova grada, uključujući parlament, predsjedničku rezidenciju i Singha Durbar, u kojem se nalazi ured premijera
Nepalsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je u današnjem prosvjedu ozlijeđeno više od 250 ljudi.