Ministar iz BiH ljut zbog hrvatskog nuklearnog otpada: "Napravimo deponiju iznad Dubrovnika i zapalimo je u lipnju, nek' osjete što i mi!"

Pitanje odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ponovno je podignulo tenzije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

U gostovanju u emisiji "Centralni dnevnik" na Face TV-u, ministar ljudskih prava i izbjeglica BiH, Sevlid Hurtić, iznio je radikalan prijedlog kao odgovor na hrvatske planove u blizini granice. Vidno ogorčen zbog, kako kaže, ignoriranja prigovora iz Sarajeva, Hurtić je predložio da se Hrvatskoj uzvrati istom mjerom, ali na drugom kraju granice.

"Evo, ja sam, znate što predložio? Da mi sad svi iz Bosne i Hercegovine, ako treba i skuplje da plaćamo, i da dolje iza Dubrovnika napravimo deponiju i da smeće odlažemo dolje. I fino u šestom mjesecu ga zapalimo. Pa nek gori čitavo ljeto! Pa nek osjeti Dubrovnik ono što će osjetiti ljudi gore u Krajini", izjavio je Hurtić.

Na opasku voditelja Senada Hadžifejzovića kako je to drastičan potez, ministar je dodao: "Ne gledajte to kao osvetu, već kao upozorenje - da vidite kako je kad ne razumijete drugi jezik. Da imam tu moć i tu mogućnost, to bih uradio bez razmišljanja."

Što je Trgovska gora i zašto je "jabuka razdora"?

Podsjetimo, Hrvatska planira na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, u neposrednoj blizini općine Dvor i granice s BiH, skladištiti nisko i srednje radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško.

BiH se tome oštro protivi iz nekoliko ključnih razloga:

Ekologija i zdravlje : Lokacija se nalazi tek nekoliko kilometara od rijeke Une i Parka prirode, a vlasti u BiH tvrde da bi potencijalno curenje ugrozilo zdravlje i opstanak 250.000 ljudi u slivu Une.

: Lokacija se nalazi tek nekoliko kilometara od rijeke Une i Parka prirode, a vlasti u BiH tvrde da bi potencijalno curenje ugrozilo zdravlje i opstanak 250.000 ljudi u slivu Une. Trusno područje : Stručnjaci iz BiH upozoravaju da je riječ o seizmički aktivnom tlu koje nije pogodno za odlaganje opasnog otpada.

: Stručnjaci iz BiH upozoravaju da je riječ o seizmički aktivnom tlu koje nije pogodno za odlaganje opasnog otpada. Poljoprivreda i turizam: Stanovnici pograničnih mjesta poput Novog Grada strahuju da će sama etiketa "nuklearnog odlagališta" uništiti lokalnu proizvodnju hrane i turistički potencijal Une.

"Bosanski Černobil"

Hurtić situaciju na Trgovskoj gori naziva "bosanskim Černobilom" i najavljuje borbu do kraja.

"To je osnovna povreda ljudskih prava – pravo na zrak, pravo na vodu. Što ćemo mi ako se iseli 250 tisuća ljudi odatle? Što će biti? Dobit ćete novu Ukrajinu, Černobil", zaključio je Hurtić, ističući kako je u ovom pitanju postignut rijedak konsenzus svih političkih strana unutar BiH.