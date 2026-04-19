Nove studije otkrile: Izloženost dimu šumskih požara u trudnoći povezana s autizmom

Nova istraživanja upozoravaju na vezu između izloženosti dimu iz šumskih požara u trudnoći i povećanog rizika od autizma kod djece.

Dvije velike studije iz Kalifornije pokazuju da u složenoj kombinaciji genetskih čimbenika i okolišnih izloženosti čak i kratkotrajno udisanje dima u trećem tromjesečju trudnoće može povećati vjerojatnost dijagnoze autizma i do 50 posto.

Dim šumskih požara izuzetno je nezdrav jer sadrži vrlo fine čestice koje su deset puta štetnije od ispušnih plinova automobila i drugog zagađenja nastalog izgaranjem fosilnih goriva. Te čestice, koje drveće i vegetacija ispuštaju tijekom izgaranja, prodiru duboko u pluća i krvotok te mogu utjecati i na razvoj mozga. Kako požari postaju sve češći, raste i zabrinutost za zdravlje trudnica i djece.