Milanović u Minnesoti: "Vojna suradnja Hrvatske i Nacionalne garde je važna"

Vojna suradnja Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote važna je i treba ju nastaviti, rekao je u petak u St. Paulu predsjednik Republike Zoran Milanović nakon sastanka s guvernerom savezne američke države Minnesote Timothyjem Jamesom Walzom.

Milanović boravi u radnom posjetu Minnesoti, gdje će u subotu posjetiti vojnu bazu Nacionalne garde te države, koja je već gotovo tri desetljeća strateški vojni partner Hrvatske vojske.

"Vojna suradnja Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote važna je zbog tradicije. To je sada već jedno prijateljstvo i dosta blizak i prisan odnos, koji traje već godinama", rekao je predsjednik nakon sastanka s guvernerom Walzom.

Predsjednik je podsjetio i na činjenicu da je u prošlom stoljeću guverner te savezne države SAD-a u dva mandata bio upravo Hrvat Rudi Prpić, koji je ostavio dubok trag, ocijenio je Milanović.

Predsjednik Milanović i guverner Tim Walz Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan

"Hrvatska zajednica je prisutna već jako dugo i zato nije slučajno Minnesota odabrana. Mislim da to treba pozdraviti i nastaviti tim putem", kazao je vrhovni zapovjednik hrvatskih oružanih snaga.

Na sastanku su, uz guvernera Walza, bili predstavnici Nacionalne garde Minnesote: zapovjednik Garde general-bojnik Shawn P. Manke, zapovjednik 34. pješačke divizije "Red Bull" brigadni general Joe Sharkey, direktor državnog Partnership Programa bojnik Thomas Miller i zapovjednica 148. lovačkog krila zračnih snaga časnička namjesnica Lisa Erikson.

Tijekom razgovara bilo je riječi o skoro tri desetljeća dugoj suradnje Nacionalne garde Minnesote i Hrvatske vojske u sklopu Programa državnog partnerstva (State Partnership Program), kao i o nastavku jačanja te suradnje. Razgovaralo se i o planovima vezanim uz modernizaciju Hrvatske vojske te o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u svijetu.

Predsjednik Republike stigao je u Minnesotu nakon sudjelovanja na 80. Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a u petak još planira obići sjedište 34. pješačke divizije "Red Bull", zaduženu za spremnost i obuku devet brigada Nacionalne garde s više od 23.000 vojnika.